У России появилось новое оружие: чем ВКС нанесли удар по Одессе 24 октября

Фронтовой бомбардировщик ВКС РФ впервые нанес удар планирующей авиабомбой по цели под Одессой, пишут источники. Что известно об ударе, как действовали пилоты, какую цель поразили?

Что известно об ударе по объекту в Одессе 24 октября

24 октября фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по критической инфраструктуре ВСУ под Одессой. По сообщениям российских и украинских военных источников, впервые по цели в Одессе прилетела корректируемая авиабомба сверхбольшой дальности.

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 13:25. Уже через восемь минут была поражена цель в районе Одесского припортового завода. Атаку подтвердил начальник Одесской обладминистрации Олег Кипер.

«В ходе воздушной атаки российская армия впервые применила управляемые авиабомбы по инфраструктуре в нашем регионе. Это новая серьезная угроза для Одессы. Такие удары чрезвычайно опасны для людей и могут причинять значительные разрушения», — объявил Кипер.

По данным украинских мониторинговых источников, корректируемая авиабомба пролетела более 180 км.

«По Одессе впервые отработали КАБ. Мы же говорили, что это всерьез», — прокомментировал Telegram-канал Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Насколько серьезна угроза для ВСУ в Одессе, эффективность КАБ

По данным украинских военных источников, это первый случай, когда дальнобойные ФАБ с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) долетели до Одесской области. На Украине их называют КАБ, корректируемыми авиабомбами. Сбить их практически нереально, заявил украинский военный обозреватель Виктор Босняк.

«Да, разговор о том, что русские усовершенствовали КАБ — точнее, не сами КАБ, а установки, которые навешивают на бомбы, превращая их в КАБ, — велись давно, еще с лета. Несколько дней назад ГУР подтвердило, что они увеличили радиус действия этих авиабомб до 200 км. И да, теперь они могут долетать до Одессы. Сбить их практически невозможно. На РЭБ тоже мало надежды, поскольку у них может стоять инерционная навигационная система», — заявил он.

Ранее сообщалось, что аналогичная авиабомба впервые долетела до Полтавской области, а также до Лозовой Харьковской области, преодолев около 130 км. Теперь в случае появления бомбардировщиков Су-34 в районе Херсона на Украине будут запускаться воздушные тревоги не только в Херсонской, но и в Николаевской и Одесской областях. Более того, такие авиабомбы смогут долетать до Киева с территории России.

Авиационные бомбы на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что за авиабомба «Гром», в чем ее особенность

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» указывает, что удар по Одесскому припортовому заводу наносился модифицированными авиабомбами «Гром-Э1».

В ноябре 2024 года британское издание The Telegraph писало об этом новом оружии России. «Гром-Э1» представляет собой развитие фугасной авиабомбы с УМПК: кроме складных крыльев, используемых для коррекции траектории, авиабомбы начали оснащать небольшими ракетными двигателями. Бомбардировщики, которые несут такие бомбы, могут оставаться вне зоны досягаемости для большинства украинских средств ПВО.

Согласно данным на сайте «Рособоронэкспорта», максимальная дальность «Гром-Э1» составляет 120 км, а масса ее боевой части — 315 кг. Также существует управляемая планирующая авиабомба «Гром-Э2», которая не оснащается реактивным двигателем, зато снабжена второй боевой частью.

Дальность применения «Гром-Э1» по Одессе существенно превышает расчетную. Украинские источники отмечают, что ВС РФ пока якобы только тестируют реактивную планирующую авиабомбу и, когда ее применение выйдет на поток, у них начнутся «серьезные неприятности».

