24 октября 2025 в 12:21

Малыша выносили в крови: атака ВСУ на Красногорск 24 октября, подробности

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на подмосковный Красногорск. Что известно об атаке 24 октября, сколько пострадавших, в каком они состоянии.

Что известно об атаке ВСУ на Красногорск 24 октября

В ночь на 24 октября ВСУ предприняли новую атаку беспилотниками на центральные регионы России, в том числе на Москву. Один из дронов врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске.

Местные жители рассказали СМИ, что проснулись от громкого звука около 4 часов ночи. Удар в высотный жилой дом БПЛА не привел к пожару. Причина взрыва изначально была неясна, в домовом чате предположили, что произошел взрыв газа. Около 70 человек самостоятельно эвакуировались.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков подтвердил, что дом на бульваре Космонавтов пострадал в результате атаки беспилотника. Удар пришелся на 14-й этаж.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 октября над регионами России было перехвачено 111 украинских БПЛА. При этом лишь один беспилотник был перехвачен над Московским регионом.

Удар БПЛА в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске выбил окна пяти квартир и вырвал кусок стены, сообщил корреспондент NEWS.ru с места происшествия. Двор засыпало облицовкой здания и обломками беспилотника.

СМИ отмечают, что многоэтажный дом, в который попал БПЛА, расположен рядом с госпиталем.

В Минобороны отметили, что утром 24 октября беспилотники ВСУ продолжали атаковать Москву и соседние регионы: в период с 7 до 10 часов было сбито еще 32 БПЛА.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту попадания БПЛА в жилой дом в Красногорске.

Сколько жертв после атаки БПЛА на Красногорск, что с раненым ребенком

Глава Красногорска Дмитрий Волков сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок.

«Мальчика маленького в крови выносили на руках с осколками, за ним бежала мама с двумя перемотанными ногами», — рассказали очевидцы.

Четверо взрослых госпитализированы с различными травмами в Красногорскую больницу, мальчик 2017 года рождения госпитализирован в Детский клинический центр им. Рошаля, рассказал Волков.

«Погибших нет. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — отметил чиновник.

Один пострадавший в результате атаки БПЛА в подмосковном Красногорске находится в реанимации.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Как беспилотники ВСУ добрались до Подмосковья

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что БПЛА, который атаковал Красногорск, мог лететь на предельно малой высоте.

«Если это был БПЛА самолетного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей. Думаю, у него была другая цель. И если он попал в квартиру, врезался в первый попавшийся многоквартирный дом, значит, он сбился с курса», — считает Липовой.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

