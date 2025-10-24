Появились подробности о пострадавшем ребенке при атаке БПЛА в Красногорске SHOT: пострадавший при атаке БПЛА в Красногорске мальчик был окровавлен

В подмосковном Красногорске пострадавший при атаке беспилотника маленький мальчик был окровавлен и весь в осколках, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, его вынесли на руках из поврежденной квартиры.

Они также рассказали, что за ним бежала мама, у которой были перемотаны ноги. Мальчика посадили в машину скорой помощи, где ему оказали помощь. Потом, по словам очевидцев, пострадавшего мальчика отвезли в «Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля».

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что атаковавший жилой дом в подмосковном Красногорске дрон ВСУ вполне мог долететь с Украины на предельно малой высоте. Он добавил, что беспилотный летательный аппарат мог прикрываться складками местности. Липовой полагает, что у дрона изначально была другая цель, а попадание в многоэтажку говорит о сбое курса.

До этого глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем. Также, по его словам, будут выделены средства на ремонт жилых помещений.