Стало известно, как БПЛА мог незаметно долететь до Красногорска Генерал Липовой: дрон смог долететь до Красногорска под прикрытием рельефа

Атаковавший жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске дрон ВСУ мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что БПЛА летел на предельно малой высоте.

Если предположить, что это был БПЛА самолетного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей. Думаю, у него была другая цель. И если он попал в квартиру, врезался в первый попавшийся многоквартирный дом, значит, он сбился с курса, — считает Липовой.

Ранее сообщалось, что взрывная волна от детонации дрона, попавшего в многоквартирный дом в Красногорске, вырвала часть стены. Сразу в нескольких квартирах выбило окна. По предварительным данным, стеклопакеты повреждены минимум в пяти жилых помещениях. Мощность взрыва была такой, что осколки стекла и обломки фасада разбросало по всей придомовой территории.