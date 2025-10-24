Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 октября 2025 в 10:01

Стало известно, как БПЛА мог незаметно долететь до Красногорска

Генерал Липовой: дрон смог долететь до Красногорска под прикрытием рельефа

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Атаковавший жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске дрон ВСУ мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что БПЛА летел на предельно малой высоте.

Если предположить, что это был БПЛА самолетного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей. Думаю, у него была другая цель. И если он попал в квартиру, врезался в первый попавшийся многоквартирный дом, значит, он сбился с курса, — считает Липовой.

Ранее сообщалось, что взрывная волна от детонации дрона, попавшего в многоквартирный дом в Красногорске, вырвала часть стены. Сразу в нескольких квартирах выбило окна. По предварительным данным, стеклопакеты повреждены минимум в пяти жилых помещениях. Мощность взрыва была такой, что осколки стекла и обломки фасада разбросало по всей придомовой территории.

ВСУ
Украина
СВО
Россия
БПЛА
