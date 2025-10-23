Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:51

Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы

Здание минобороны Казахстана Здание минобороны Казахстана Фото: Shutterstock/FOTODOM

23 октября стало известно, что украинский БПЛА взорвался на территории Казахстана. Где это произошло, сколько жертв и пострадавших, каким будет ответ Казахстана?

Что за беспилотник обнаружили в Казахстане, откуда он

Украинский дрон с боевым снарядом взорвался на территории Казахстана. Обломки БПЛА были обнаружены в 190 км от Оренбургской области — ночью 23 октября там была объявлена угроза атаки ВСУ. Беспилотник был найден около поселка Кызылтал в Бурлинском районе в Западно-Казахстанской области. Пострадавших и ущерба нет. Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.

В Минобороны Казахстана подтвердили факт взрыва ударного дрона «неизвестного происхождения» в неназванном месте.

При этом местные каналы опубликовали кадры с обломками дрона-камикадзе, на которых хорошо различаются надписи на украинском языке: «Не чiпати! Рухома частина» («Не трогать! Подвижная деталь»).

Предполагается, что взорвавшийся в Казахстане дрон называется «Шпатель». По предварительным данным, его целью мог быть трубопровод Аксай-КТК, связанный с казахстанским КПО «Карашган».

Это не первый случай, когда в Казахстане падают БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ. В июне 2025 года беспилотник, похожий на дрон Banshee Jet 80 британского производства, упал в Мангистауской области. До этого в феврале в Западно-Казахстанской области упал французский дрон-разведчик Crecerelle.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как ответит Казахстан на агрессию Украины

В Минобороны Казахстана сдержанно отреагировали на взрыв украинского БПЛА на своей территории.

«Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», — объявили в военном ведомстве.

С какими «иностранными партнерами» ведутся переговоры, в Казахстане не уточнили.

Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что за появлением украинского БПЛА с боевым зарядом в Казахстане стоят интересы Запада.

«Стоит обратить внимание на место падения — Бурлинский район Западно-Казахстанской области (ЗКО). Именно там расположено Карачаганакское нефтегазовое месторождение. Переработка казахстанского газа, добываемого на Карачаганаке, идет на Оренбургском ГПЗ, [который был атакован 19 октября]. Учитывая, что прежние нарушения со стороны ВСУ не встретили никакого протеста со стороны официальных казахстанских властей, можно предположить, что и новый „случайный“ удар украинского дрона по казахстанскому газопроводу, идущему в Оренбург, не вызовет серьезной реакции со стороны властей Казахстана, которую нельзя было бы быстро „замять“», — пишет «Рыбарь».

По версии «Рыбаря», цель этих действий — разорвать экономическое сотрудничество между Россией и Казахстаном.

