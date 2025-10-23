Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы

Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы

23 октября стало известно, что украинский БПЛА взорвался на территории Казахстана. Где это произошло, сколько жертв и пострадавших, каким будет ответ Казахстана?

Что за беспилотник обнаружили в Казахстане, откуда он

Украинский дрон с боевым снарядом взорвался на территории Казахстана. Обломки БПЛА были обнаружены в 190 км от Оренбургской области — ночью 23 октября там была объявлена угроза атаки ВСУ. Беспилотник был найден около поселка Кызылтал в Бурлинском районе в Западно-Казахстанской области. Пострадавших и ущерба нет. Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.

В Минобороны Казахстана подтвердили факт взрыва ударного дрона «неизвестного происхождения» в неназванном месте.

При этом местные каналы опубликовали кадры с обломками дрона-камикадзе, на которых хорошо различаются надписи на украинском языке: «Не чiпати! Рухома частина» («Не трогать! Подвижная деталь»).

Предполагается, что взорвавшийся в Казахстане дрон называется «Шпатель». По предварительным данным, его целью мог быть трубопровод Аксай-КТК, связанный с казахстанским КПО «Карашган».

Это не первый случай, когда в Казахстане падают БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ. В июне 2025 года беспилотник, похожий на дрон Banshee Jet 80 британского производства, упал в Мангистауской области. До этого в феврале в Западно-Казахстанской области упал французский дрон-разведчик Crecerelle.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как ответит Казахстан на агрессию Украины

В Минобороны Казахстана сдержанно отреагировали на взрыв украинского БПЛА на своей территории.

«Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», — объявили в военном ведомстве.

С какими «иностранными партнерами» ведутся переговоры, в Казахстане не уточнили.

Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что за появлением украинского БПЛА с боевым зарядом в Казахстане стоят интересы Запада.

«Стоит обратить внимание на место падения — Бурлинский район Западно-Казахстанской области (ЗКО). Именно там расположено Карачаганакское нефтегазовое месторождение. Переработка казахстанского газа, добываемого на Карачаганаке, идет на Оренбургском ГПЗ, [который был атакован 19 октября]. Учитывая, что прежние нарушения со стороны ВСУ не встретили никакого протеста со стороны официальных казахстанских властей, можно предположить, что и новый „случайный“ удар украинского дрона по казахстанскому газопроводу, идущему в Оренбург, не вызовет серьезной реакции со стороны властей Казахстана, которую нельзя было бы быстро „замять“», — пишет «Рыбарь».

По версии «Рыбаря», цель этих действий — разорвать экономическое сотрудничество между Россией и Казахстаном.

Читайте также:

Прилет в ТЭЦ-6 в Киеве, Чернигов без света: удары по Украине 23 октября

Украина нанесла удар по «Дружбе»? Что известно, почему горят НПЗ в Европе

«Город скоро падет»: наступление ВС РФ в Купянске, мясорубка в центре