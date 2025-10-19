Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы

Беспилотники ВСУ пытались атаковать газзавод в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно о взрывах под Оренбургом 19 октября, есть ли жертвы и разрушения?

Что известно об атаке БПЛА под Оренбургом

Ночью СМИ сообщили о серии взрывов в небе над Оренбургом. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев утверждает о громких хлопках и ярких вспышках в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление.

До этого Евгений Солнцев сообщил о беспилотной опасности в регионе. В 03:30 мск в международном аэропорту Оренбург введен план «Ковер» — воздушные суда не отправляются и не принимаются.

Утром 19 октября Минобороны РФ сообщило, что над Оренбургской областью был сбит один БПЛА. Украинский беспилотник уничтожили в период с 01:00 до 09:00. В общей сложности ночью над регионами России было сбито 45 беспилотников.

Между тем в соцсетях распространились кадры со столбом дыма и заревом, видимым из Оренбурга. Пожар был виден в районе местного газового завода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Губернатор Солнцев около 06:00 мск сообщил, что ВСУ атаковали промышленный объект в регионе.

«Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», — объявил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после атаки БПЛА на Оренбург

Масштабы разрушений на Оренбургском газоперерабатывающем заводе не уточняются.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — подчеркнул губернатор Солнцев.

Под Оренбургом близ деревни Холодные Ключи находится крупнейший в мире газохимический комплекс, принадлежащий «Газпрому». Оренбургский ГПЗ входит в состав Оренбургского газохимического комплекса. Он был построен в 1974 году в сотрудничестве с французскими инженерами и производит стабильный газовый конденсат, природный газ, чистую серу, пропан, бутан и другие промышленные газы. Также завод является единственным в России производителем природного одоранта — пахучей добавки, которую ради безопасности добавляют в лишенный запаха горючий природный газ.

Ранее, в октябре, БПЛА пытались атаковать Орский НПЗ, расположенный в регионе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

