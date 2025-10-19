Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:25

Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Беспилотники ВСУ пытались атаковать газзавод в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно о взрывах под Оренбургом 19 октября, есть ли жертвы и разрушения?

Что известно об атаке БПЛА под Оренбургом

Ночью СМИ сообщили о серии взрывов в небе над Оренбургом. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев утверждает о громких хлопках и ярких вспышках в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление.

До этого Евгений Солнцев сообщил о беспилотной опасности в регионе. В 03:30 мск в международном аэропорту Оренбург введен план «Ковер» — воздушные суда не отправляются и не принимаются.

Утром 19 октября Минобороны РФ сообщило, что над Оренбургской областью был сбит один БПЛА. Украинский беспилотник уничтожили в период с 01:00 до 09:00. В общей сложности ночью над регионами России было сбито 45 беспилотников.

Между тем в соцсетях распространились кадры со столбом дыма и заревом, видимым из Оренбурга. Пожар был виден в районе местного газового завода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Губернатор Солнцев около 06:00 мск сообщил, что ВСУ атаковали промышленный объект в регионе.

«Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», — объявил губернатор.

Сколько жертв, пострадавших после атаки БПЛА на Оренбург

Масштабы разрушений на Оренбургском газоперерабатывающем заводе не уточняются.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — подчеркнул губернатор Солнцев.

Под Оренбургом близ деревни Холодные Ключи находится крупнейший в мире газохимический комплекс, принадлежащий «Газпрому». Оренбургский ГПЗ входит в состав Оренбургского газохимического комплекса. Он был построен в 1974 году в сотрудничестве с французскими инженерами и производит стабильный газовый конденсат, природный газ, чистую серу, пропан, бутан и другие промышленные газы. Также завод является единственным в России производителем природного одоранта — пахучей добавки, которую ради безопасности добавляют в лишенный запаха горючий природный газ.

Ранее, в октябре, БПЛА пытались атаковать Орский НПЗ, расположенный в регионе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Оренбург
