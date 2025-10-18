ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября

ВС России наступают на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какие известны последние новости с фронтов СВО 18 октября, как ВСУ блокируют в Купянске, как развивается охват Покровска?

Что происходит на фронтах СВО 18 октября, последние новости

На Запорожском участке продолжаются позиционные бои, заметных изменений не отмечено; на Херсонском фронте российские войска ликвидируют мелкие группы ВСУ в частном секторе острова Карантинный, утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«На Угледарском направлении ВС РФ формируют оперативный охват восточной части Запорожской области. Освободив вчера Приволье, наши войска вышли к реке Янчур, южнее района обороны ВСУ Вишневое — Егоровка. Оба села — логистические пункты ВСУ. В этом районе сходятся радиальные трассы, обеспечивающие рокаду Покровское — Успеновка — Гуляйполе, которая теперь также под контролем наших БПЛА и артиллерии. Выше по фронту наши ВКС рушат логистику ВСУ, уничтожая мосты в районе Покровского и Коломойцев, вынуждая украинские войска строить временные переправы или искать альтернативные маршруты. Также расширена зона контроля в районе Филии и Орехово», — пишет Царев.

На Покровском участке ВС РФ, установив контроль над железнодорожной развязкой западнее одноименного города, продвигаются к Сергеевке, а также заняли микрорайон на северо-западной окраине Покровска, сообщил политик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В самом Покровске наши наращивают присутствие в центре города, в глубине городской застройки: битва идет за каждый подъезд, ВСУ яростно сопротивляются. ВС РФ установили контроль над ж/д вокзалом, а в Сети расходятся кадры сдачи в плен вээсушников в центре Покровска. Идет штурм Мирнограда: на севере кипят бои за многоэтажки, при этом ВС РФ наступают также с востока — вдоль улицы Шоссейной, и с южной окраины. В районе Добропольского выступа без изменений», — заявил источник.

«Остались считаные дни до полного охвата Покровска», — выразил мнение один из пользователей Сети.

По сообщению Царева, на Константиновском направлении российские подразделения продвигаются севернее освобожденной, согласно данным МО РФ, Плещеевки — в Иванполье; разворачиваются бои на юго-восточной окраине Константиновки; выше по фронту ВС РФ форсировали канал Северский Донец — Донбасс в районе Марково.

На Северском участке армия России продвинулась в районе Переездного — Выемки; на Краснолиманском направлении ВС РФ на 700 м подошли к Лиману, также российские подразделения зачищают Новоселовку и продвигаются на северо-запад к Александровке, до окраин которой остается 2,5 км, утверждает экс-нардеп.

«На Купянском фронте ВСУ контратакуют по линии Соболевка — Московка — Радьковка. Основные бои развернулись на юго-западе Купянска, где наши войска контролируют участок ж/д. ВС РФ стремятся разрезать на две части карман в районе улицы Кузнечной, чтобы заблокировать группы врага. Ниже по фронту наши развивают наступление на запад из района Степовой Новоселки по направлению к Куриловке. Вероятно, планируется выйти к Купянску-Узловому», — сообщил Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как заявил политик, на Харьковском участке после освобождения Тихого возобновились бои южнее, близ Волчанских Хуторов, через которые следует рокада вдоль государственной границы на участок Охримовка — Варварка.

«Выход наших войск к Волчанским Хуторам нарушит взаимодействие группировки ВСУ в Волчанске с группами, стоящими правее в приграничной зоне. Пока же ВС РФ предстоит форсировать на этом участке реку Волчью», — добавил источник.

В сумском приграничье, по словам Царева, российские войска наносят удары тяжелым вооружением по всей линии фронта; на Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не наблюдается.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

