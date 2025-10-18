«Кража» песни, признание Крутому, слова об СВО: как живет Ирина Аллегрова

Интернет-поэт Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, обвинил Ирину Аллегрову в краже его песни. Что об этом известно, как живет Аллегрова, что певица говорила об СВО, в чем призналась композитору Игорю Крутому?

Правда ли, что Аллегрова украла песню

Кротиков утверждает, что композиция, о которой идет речь, изначально была его стихотворением «Она сидела у окна», созданным в 2008 году. Впоследствии интернет-поэт написал на него музыку.

По словам Кротикова, в августе 2025 года Аллегрова и Крутой спели песню на фестивале «Новая волна», объявив автором слов некоего Николая. Позже композиция появилась на стриминговых платформах с авторством Алквиада, однако с мужчиной никто не связывался.

«Мы готовим документы [в суд]. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен — на старости лет так поступить», — сообщил Кротиков в беседе с РЕН ТВ.

Поэт также заявил Telegram-каналу Baza, что написал произведение в 2007 году, много раз переписывал, а летом 2025 года опубликовал. В той версии песни, которую исполнила Аллегрова, музыка была немного изменена — ее написал Крутой.

Сама Аллегрова не комментировала эту информацию.

Певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте «Песня года» Фото: Максим Блинов /РИА Новости

В чем Аллегрова призналась Крутому

Ранее Аллегрова призналась в творческой влюбленности в Крутого. Певица отметила, что между ними всегда была искра на сцене.

«Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая — как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю!» — объяснила звезда.

По словам Аллегровой, они с Крутым хорошо подходят друг другу в профессиональном плане. Отвечая на вопрос, не перерастала ли их связь в нечто большее, она подчеркнула, что речь идет только о сценическом партнерстве.

Что Аллегрова говорила об СВО

Певица сообщила, что специальная военная операция оказала влияние на ее творчество. Аллегрова заявила, что не может исполнять «развеселые» песни, так как это неприемлемо в контексте происходящих событий.

«Если бы не случилась пандемия, то, думаю, еще пару лет я бы выступала с новым материалом. Но, увы. А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо. Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись. Посмотрим», — сказала исполнительница.

NEWS.ru писал, что Аллегрова стала редко появляться на светских мероприятиях и общаться с прессой. В 2020 году она вовсе приостановила карьеру из-за пандемии коронавируса.

В августе 2024-го стало известно, что Аллегрова оказалась звездой с самым большим гонораром за корпоративы среди российских музыкантов. Артистка также крайне избирательна в выборе публики.

Сообщалось, что средняя стоимость ее выступления на корпоративе составляет 16,5 млн рублей. Аллегрова берет за концерты в два раза больше, чем Стас Михайлов, в четыре раза больше, чем Jah Khalib, и в 10 раз больше, чем Лев Лещенко.

Ирина Аллегрова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что высокий гонорар Аллегровой может быть связан с ее редкими выступлениями. По мнению эксперта, сумма завышена по сравнению с другими российскими исполнителями, но появление Аллегровой на мероприятиях становится «настоящим подарком».

За что Аллегрову наградил Путин

В марте этого года президент России Владимир Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Певица получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2002 году Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 году — народной. Певица — обладательница нескольких «Золотых Граммофонов».

