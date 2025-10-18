Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:05

Аллегрову обвинили в краже песни

Интернет-поэт Сергей Кротиков заявил, что Аллегрова украла у него песню

Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Интернет-поэт Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, обвинил Ирину Аллегрову в краже его песни, передает «Газета.Ru». По его словам, артистка указала его автором текста на стриминговых платформах, однако с ним на связь никто не выходил.

Кротиков заявляет, что песня «Она сидела у окна», исполненная Аллегровой под названием «У окна», набрала полмиллиона прослушиваний на стриминговых сервисах после публикации 6 июня 2025 года. В связи с этим он намерен подать в суд на певицу.

В конце августа на фестивале «Новая волна» эта песня была исполнена в дуэте с Игорем Крутым. Автором текста указан Николай Иванян.

Эту песню они исполнили с Игорем Крутым в конце августа на «Новой волне». Представили автора текста как Николай Иванян какой-то. Потом, когда они выложили на стриминговые платформы эту композицию, они уже указывают меня как автора, но со мной никто не связывался, — прокомментировал Кротиков.

Ранее Аллегрова поделилась своими чувствами о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым. Певица отметила наличие творческой влюбленности в коллегу и подчеркнула, что между ними всегда была искра на сцене. Аллегрова отметила, что их связь ограничивается исключительно профессиональным партнерством.

