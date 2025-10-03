Певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте «Песня года» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве, 2018 год

Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы Ирина Аллегрова призналась в творческой влюбленности в Игоря Крутого

Народная артистка России Ирина Аллегрова призналась в «творческой влюбленности» в композитора Игоря Крутого. Певица в комментарии StarHit подчеркнула, что между ними всегда была искра на сцене.

Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая — как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! — объяснила звезда.

По словам Аллегровой, они с Крутым хорошо подходят друг другу в профессиональном плане. Отвечая на вопрос, не перерастала ли их связь в нечто большее, она подчеркнула, что речь идет только о сценическом партнерстве.

