Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 16:41

Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы

Ирина Аллегрова призналась в творческой влюбленности в Игоря Крутого

Певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте «Песня года» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве, 2018 год Певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте «Песня года» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве, 2018 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Народная артистка России Ирина Аллегрова призналась в «творческой влюбленности» в композитора Игоря Крутого. Певица в комментарии StarHit подчеркнула, что между ними всегда была искра на сцене.

Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая — как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! объяснила звезда.

По словам Аллегровой, они с Крутым хорошо подходят друг другу в профессиональном плане. Отвечая на вопрос, не перерастала ли их связь в нечто большее, она подчеркнула, что речь идет только о сценическом партнерстве.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что ей запретили выступать на международных турнирах под песню Аллегровой «Младший лейтенант», под которую она подготовила программу. Из-за ограничений ей пришлось срочно искать замену.

До этого сообщалось, что Аллегрова хотела судиться с челябинским ночным клубом S&B из-за использования песни «Угонщица» травести-артистом (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), выступающим под псевдонимом Зоя Душечка. Отмечалось, что если владелец заведения и артист проиграют дело, то им придется платить за каждое использование песен артистки.

Игорь Крутой
Ирина Аллегрова
шоу-бизнес
певицы
композиторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.