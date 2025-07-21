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21 июля 2025 в 17:31

Российской гимнастке запретили выступать под «Младшего лейтенанта»

Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила в своем Telegram-канале, что ей запретили выступать на международных турнирах под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую она подготовила программу. В результате сейчас спортсменка срочно ищет замену.

Под иностранную [музыку] выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня была «Младший лейтенант», мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что-то другое, ищем, — написала Мельникова.

Ранее пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила, что российским спортсменам на международных соревнованиях теперь запрещено демонстрировать георгиевскую ленточку. Также российским гимнастам запрещено показывать символы Z и V.

До этого власти Украины направили официальный запрос в Международную федерацию гимнастики с просьбой не допускать Мельникову к участию в международных турнирах. Инициаторами обращения выступили в том числе Министерство молодежи и спорта страны и Украинская федерация гимнастики.

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