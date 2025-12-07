ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:23

«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»

Аллегрова отвергла поклонника с цветами из-за красивого платья

Ирина Аллегрова выступает на концерте «Песня Года 2025» Ирина Аллегрова выступает на концерте «Песня Года 2025» Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Исполнительница Ирина Аллегрова в ходе выступления на фестивале «Песня года» не стала брать цветы от поклонника, передает корреспондент NEWS.ru. Небольшой скандал произошел из-за наряда артистки: она не захотела пачкать платье.

Я вас люблю. Спасибо. Сегодня можно я нагибаться не буду? Я сегодня такая нарядная. Спасибо, — ответила Аллегрова поклоннику с букетом.

Ранее Аллегрова поделилась своими чувствами о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым. Певица отметила наличие творческой влюбленности в коллегу и подчеркнула, что между ними всегда была искра на сцене. Аллегрова отметила, что их связь ограничивается исключительно профессиональным партнерством.

Также интернет-поэт Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, обвинил исполнительницу в краже его песни. По словам поэта, артистка указала его автором текста на стриминговых платформах, однако с ним на связь никто не выходил. Кротиков отметил, что песня «Она сидела у окна», исполненная Аллегровой под названием «У окна», набрала полмиллиона прослушиваний на стриминговых сервисах после публикации 6 июня 2025 года.

