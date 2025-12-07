ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:21

Долину вычеркнули из главного номера «Песни года»

Долину не позвали выступить в финальном общем номере на «Песне года»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певицу Ларису Долину не включили в общий номер премии «Песня года — 2025», написала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале. Традиционно в конце премии все артисты выходят к зрителям, чтобы исполнить композицию «Песня остается с человеком». При этом на сцену пригласили Григория Лепса, Алсу, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и других.

Момент, который остался незамеченным. Лариса Долина хоть и появилась вчера на «Песне года», но в общем номере участия не принимала. Хотя все последние годы ни одно исполнение песни «Песня остается с человеком» не обходилось без нее, — заметила журналистка.

Ранее сообщалось, что Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она сообщила о возврате денег Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.

До этого директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что публичные нападки и оскорбления в адрес Долиной стали формой издевательств. Так он ответил на сообщения о том, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену.

