ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 16:05

Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей

Директор Пудовкин: справедливость должна быть для всех, включая Долину

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Публичные нападки и оскорбления в адрес певицы Ларисы Долиной стали формой издевательств, заявил директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с изданием «Подъем». Так он ответил на сообщения о том, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену в рамках «Песни года».

Надо ли участвовать в публичных издевательствах, решает для себя каждый. Рвать, топтать и изгаляться — дело такое: сегодня один, завтра другой. Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления, — сказал Пудовкин.

По его словам, Долина пообещала вернуть деньги пострадавшей в истории с квартирой, и теперь справедливость должны установить правоохранительные органы в рамках уголовного дела, по которому проходят 14–16 человек.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.

Лариса Долина
квартиры
издевательства
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.