Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей Директор Пудовкин: справедливость должна быть для всех, включая Долину

Публичные нападки и оскорбления в адрес певицы Ларисы Долиной стали формой издевательств, заявил директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с изданием «Подъем». Так он ответил на сообщения о том, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену в рамках «Песни года».

Надо ли участвовать в публичных издевательствах, решает для себя каждый. Рвать, топтать и изгаляться — дело такое: сегодня один, завтра другой. Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления, — сказал Пудовкин.

По его словам, Долина пообещала вернуть деньги пострадавшей в истории с квартирой, и теперь справедливость должны установить правоохранительные органы в рамках уголовного дела, по которому проходят 14–16 человек.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.