Долина спела после скандала, Киркоров блистал стразами: все о «Песне года»

В минувшие выходные прошла «Песня года — 2025». Многих удивило присутствие певицы Ларисы Долиной, выступившей в рамках мероприятия, поскольку ее скандал с квартирой стал главной темой последних месяцев. Как прошел фестиваль «Песня года» — в материале NEWS.ru.

Филипп Киркоров раскрыл все секреты

Певец Филипп Киркоров стал одним из гостей фестиваля. За вечер он сменил целых три наряда. Поп-король показал мастер-класс, в чем встречать Новый год — 2026, в его костюмах было все, что понравилось бы Огненной Лошади: стразы, серебро и золото.

Киркоров был очень мил и откровенен с журналистами, на вопрос о главном разочаровании в этом году он ответил, что это была история с каменщиком Георгием Барановским, который отделывал его шикарный пентхаус мрамором.

«Мы подали иск, этот аферист сейчас ходит по шоу и пиарится на моем имени. Он взял деньги и ничего не сделал», — сказал Филипп журналистам.

Также Киркоров признался, что у него свои зубы и волосы, «природа не обделила», и дал журналистам потрогать шевелюру.

Певец Филипп Киркоров выступает на концерте «Песня года — 2025» в зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Дима Билан не появился на «Песне года»

Певец Дима Билан, который был заявлен в программе концерта, не выступил. В Telegram-канале он рассказал, что заработал бронхит и теперь лежит с высокой температурой.

«К сожалению, подхватил бронхит. Думаю, что его схватил, вот уже третий день я прямо с ознобом, с температурой. Не могу никуда выйти, поэтому вынужденно пропускаю „Песню года“, мою уважаемую, просто невероятную. К сожалению, с таким жаром я не могу себе позволить куда-то поехать, иначе все это распространится на легкие. Декабрь — как всегда. Перед днем рождения организм ослабляется. В общем, друзья, берегите здоровье, будьте аккуратны. Обнял вас всех», — объяснил Билан.

Ани Лорак сменила имидж Певица Ани Лорак выступает на концерте «Песня года — 2025» в зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Певица Ани Лорак стала блондинкой со стрижкой каре. На дорожке она появилась в комбинезоне из черного латекса с подчеркнутой талией. Артистка попыталась успокоить СМИ, сообщив, что это не экстремальное похудение, она просто затянула себя в корсет, потому что «чего не сделаешь ради искусства».

Певица также рассказала о браке с испанским инструктором по йоге Исааке Виджраку. Она ответила журналистам, что «любит и любима». Ани искренне не понимает и не принимает гражданский брак. На вопрос, хочет ли Лорак еще детей, она ответила: «Нет, спасибо».

Олег Газманов скрывает информацию о свадьбе дочери

Олег Газманов продемонстрировал отличную физическую форму на «Песне года». Он опроверг все слухи о проблемах со здоровьем и сообщил, что давно решил все вопросы с позвоночником.

В сентябре в программе НТВ «Ты не поверишь!» жена певца Марина, призналась, что их дочь Марианна скоро выйдет замуж. Но певец отказался комментировать эту тему. «Моя дочь не публичный человек, не хочу это комментировать. Она меня потом ругать за это будет. А я не хочу, чтобы меня ругали», — сказал певец.

Как отреагировал зал на выступление Ларисы Долиной

Лариса Долина выступила на «Песне года» сразу после откровенного интервью в программе «Пусть говорят» Первого канала, которое публика приняла неоднозначно. Когда выход артистки на сцену объявили, в зале послышался неодобрительный свист и гул. Аплодисменты были, но очень тихие и непродолжительные.

После того как певица завершила исполнение песни «Я буду любить тебя», аплодисменты в зале были такие же тихие, как в начале. И даже подбадривающие крики «Браво, Лариса Долина» от ведущих премии Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева не исправили ситуацию. В финальном номере «Песня остается с человеком», которую исполняли все артисты, Долина не участвовала.

Певица Лариса Долина выступает на концерте «Песня года — 2025» в зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Кто еще из звезд был на «Песне года»

Певица Ирина Аллегрова в ходе выступления на фестивале «Песня года» не стала брать цветы от поклонника. Небольшой скандал произошел из-за наряда артистки: она не захотела пачкать платье.

«Я вас люблю. Спасибо. Сегодня можно я нагибаться не буду? Я сегодня такая нарядная. Спасибо», — ответила Аллегрова поклоннику с букетом.

Певец Игорь Николаев впервые за долгое время появился на публике после перенесенной операции. Он позировал фотографам вместе с композитором Игорем Крутым, держа в руках диплом лауреата. На мероприятии артист был одет в темно-синий пиджак и черную рубашку, а в качестве аксессуара выбрал очки со светлой оправой.

