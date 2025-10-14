У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн

Певец Филипп Киркоров попал в судебный скандал. Он подал иск к каменщику Георгию Барановскому, который отделывал его шикарный пентхаус мрамором, и требует с него 10,9 млн рублей. Артист настаивает, что предприниматель использовал некачественные материалы и сделал ему пол с трещинами. Барановский угрожает встречным иском и непоправимыми последствиями. Подробности о скандале — в материале NEWS.ru.

Кто такой Георгий Барановский и при чем здесь «Король и Шут»

Если раньше индивидуального предпринимателя, работающего с камнем, Георгия Барановского знали только в Санкт-Петербурге, то теперь у него, как и у поп-короля российской эстрады, в соцсетях свой «фан-клуб»: люди, которые его морально поддерживают в судебном деле с Киркоровым. Георгий занимается отделкой камнем, в том числе мрамором, уже 20 лет. Он руководитель мастерской, которая изготовила памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу (больше известному как Горшок).

Памятник Михаилу Горшеневу Фото: Личный архив Георгия Барановского

О какой квартире Киркорова идет речь

Четыре года назад Киркоров приобрел апартаменты площадью почти 600 квадратных метров в доме в Филипповском переулке. В том же самом здании, но в другом крыле находится его квартира, где он давно жил с певицей Аллой Пугачевой.

Рыночная стоимость новой недвижимости артиста оценивается в миллиард рублей. Поп-певец затеял в апартаментах грандиозный ремонт, на который потратил, по различным оценкам, $2 млн. Помещение — и полы, и стены — он решил отделать по-королевски, мрамором. Сначала Киркоров, по словам Барановского, работал с ним через генерального подрядчика, известного бизнесмена Михаила Баракина. Потом между Киркоровым и предпринимателем возникли какие-то разногласия, пояснил Барановский, и ИП Киркорова напрямую заключило договор с ИП Барановского на оставшиеся отделочные работы мрамором.

«Контракт на 13 млн рублей, фактически мы выполняли работу по себестоимости, потому что она стоит сегодня 30 млн рулей. Из контракта в моем понимании мы работу выполнили на 95%, остались мелочи, самое сложное мы сделали», — пояснил NEWS.ru Барановский.

Каменщик рассказал, что только на мрамор — ониксы, кварциты — Киркоров потратил 150 млн рублей. Для отделки использовался лучший материал из Бразилии, Италии, Ирана. Мозаика в столовой и световые панно выглядят впечатляюще.

Мраморные полы в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского

Какие отношения сложились у каменщика с Киркоровым

Георгий рассказал, что с Филиппом Бедросовичем у него во время работы сложились прекрасные отношения. Когда артист бывал в апартаментах в Филипповском переулке, он подходил к мастеру, жал ему руку и восхищался работой. На память поп-король оставил ему автограф с подписью: «Благодарю за работу».

Барановский три раза был у Киркорова в его особняке в Мякининской пойме: два раза по делам, в третий — как гость. Филипп пригласил его в свою огромную гардеробную и в знак признательности за работу предложил выбрать из его коллекции брендовых вещей то, что ему понравится.

«В гардеробе, наверное, по 30 метров ряды, и они бесконечные, и прямо реально Армани и Филипп Плейн, все с бирками, и, наверное, нет ничего дешевле €100. Я выбрал пиджак, потом в нем специально в суд приезжал», — поделился Барановский.

В cтарых апартаментах Киркорова, где он жил с Пугачевой, по словам каменщика, у артиста можно увидеть снимки бывшей жены.

«Меня впечатлило то, что Филипп Бедросович до сих пор хранит фотографии с Аллой Борисовной, шаржи на стенах. Столько времени прошло, а он до сих пор говорит: „Я Алле благодарен“», — рассказал Барановский.

В чем суть конфликта Киркорова и каменщика

Барановский утверждает, что в начале все в отношениях с заказчиком было гладко, как мрамор: он платил поэтапно, вовремя. Но на последнем этапе случился конфликт, поставщики задержали ему необходимый материал, и в работах образовался простой.

«Я говорю: „Мы сейчас уходим в туман, потому что это все надо делать одним махом. Нет смысла катать бригаду из Питера из-за трех подоконников, тем более основание не готово“», — рассказал Барановский.

Кроме этого, по его словам, возникли финансовые проблемы: представители заказчика не выплатили ему 500 тыс. рублей и предложили отдать деньги уже после окончания работ.

«Финансистка у него — Ольга Викторовна Джавахадзе (Джавахадзе ранее работала с Пугачевой. — NEWS.ru), по моему мнению, абсолютно без царя в голове. Она начала чуть ли не кидаться угрозами. Я ездил из Питера в Москву пять раз, чтобы на меня просто поорали в кабинете и сказали: „Пошел вон“», — пожаловался предприниматель.

Мраморные стены с подсветкой в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского

Чем недоволен Киркоров

Весной Филипп Киркоров подал к Барановскому иск в суд по месту жительства предпринимателя в Санкт-Петербурге. Истец настаивает, что ответчик поставил ему бракованные изделия из мрамора, выполнил их монтаж с нарушением строительных норм и правил, изделия имеют неустранимые дефекты — сколы и трещины. Киркоров требует взыскать с Барановского 10,9 млн рублей. На первое заседание 25 марта Киркоров прибыл лично, у него в эти дни в Северной столице были гастроли.

В рамках дела была назначена судебная экспертиза работ Барановского по мрамору в апартаментах Киркорова. Георгий назвал экспертизу «фарсом»: во-первых, представители, по его версии, связаны с оппонентом, поэтому о независимости не может быть и речи; во-вторых, они не смогли оценить полностью весь объем проделанных работ.

«Представители Киркорова не смогли предоставить все поверхности, которые мы облицовывали. У них стояли там строительные материалы, я эти нарушения фиксировал», — сказал Барановский.

Георгий рассказал, что готов пойти до конца, он угрожает Киркорову встречным иском, если тот не передумает.

«У нас будут претензии по поводу оснований, а они у него не могут быть нормальными, потому что там была перепланировка, из уличных стен он сделал себе стены домовые, на этих стенах грибок. Подтянем московскую жилищную экспертизу, они дадут предписание на демонтаж. Мы снимем в итоге камень, отдадим ему 10 миллионов, а он останется со сломанными стенами, с разломанной квартирой, и все по-новой. Думаю, ему это не надо», — резюмировал предприниматель.

Это пиар Киркорова на скандале?

Барановский утверждает, что это не пиар-история, а все по-настоящему, никто ни с кем об иске и скандале не договаривался ради медийного эффекта, и вообще ему этот суд не нужен.

«Все еще совпало с родами моей супруги. Это не какая-то проплаченная акция, можно посмотреть, что был арест на ИП, то есть шутки в этом никакой нет. Но потом это все развернулось в такую сторону, что я сам начал относиться к этому как к пиару. Даже если надо будет эти деньги отдавать, хотя это абсурд, то за них такое пристальное внимание СМИ не получишь. Как разумному человеку мне надо грамотно этой историей воспользоваться», — сказал Барановский.

Каменщик считает, что поп-король здесь ни при чем, его ближайшее окружение вводит в заблуждение.

Эскиз мраморного пола в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Мраморный пол в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Отделка мрамором в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Мраморный пол в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Отделка мрамором в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Отделка мрамором в доме Филиппа Киркорова Фото: Личный архив Георгия Барановского Письмо благодарности от Филиппа Киркорова Георгию Барановскому Фото: Личный архив Георгия Барановского

Что ответил представитель Киркорова

Интересы Филиппа Киркорова в этом деле представляет адвокат Роман Кузьмин. Он же известен как юрист семьи Газмановых. Он представляет интересы певца Ольга Газманова в деле против предпринимателя Геворка Саркисяна, который якобы взял у него крупную сумму денег и уже несколько лет не отдает.

Кузьмин отказался от любых комментариев по иску Киркорова к Барановскому и предложил обратиться к нему позже.

«Мы готовимся, нужно быть острожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу. Мы сформулируем позицию, у моего доверителя будет очень интересная позиция. Предполагается, что это будет очень серьезно, на всю страну», — сказал Кузьмин NEWS.ru.

