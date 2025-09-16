«Замок надо изъять первым!»: какого имущества может лишиться Пугачева в РФ

Если певицу Аллу Пугачеву после ее скандального интервью признают иноагентом за антироссийские высказывания, она может лишиться имущества на родине. Что могут отобрать у артистки, какими активами владеют она и члены ее семьи в РФ — в материале NEWS.ru.

Могут ли Пугачеву лишить имущества

Первое интервью певицы Аллы Пугачевой после ее отъезда из России, данное журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), вызвало волну народного негодования. Артистку обвинили во лжи и лицемерии, высказываниях против России и оправдании терроризма за то, что она похвалила Джохара Дудаева.

В РФ Пугачеву хотят признать иноагентом: многочисленные обращения поступают в Минюст. Общественники также обратились к российскому президенту Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки. Если Пугачевой присвоят статус иноагента, к ней может быть применен закон о конфискации имущества. За долгие годы, пока певица была на Олимпе отечественного шоу-бизнеса, она и ее родственники нажили немало недвижимости и других активов.

Какая недвижимость осталась у Пугачевой в России

У Пугачевой есть квартира в Филипповском переулке в районе улицы Арбат. Эту недвижимость артистке подарил бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году. В апартаментах площадью 303,9 квадратных метра находятся гостиная, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни. По информации источника «КП», в этом же доме Примадонне принадлежит личное машино-место и объект площадью 13 квадратных метров — его предназначение неизвестно.

«Кадастровая стоимость обоих объектов недвижимости — около 3,5 млн рублей, самой квартиры — 220,9 млн. Однако рыночная цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском переулке похожей площади сейчас стоят не меньше 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, Пугачевой также принадлежат два земельных участка. Первый из них расположен в домостроительном комбинате «Творчество» и предназначен для садоводства. Его площадь составляет 1200 квадратных метров, а кадастровая стоимость — 4,1 млн рублей.

Второй участок находится в подмосковной деревне Бережки и предназначен для ведения подсобного хозяйства. Его кадастровая стоимость — 805 тысяч рублей.

Помимо этого, певица является владелицей двух гаражей в Москве и Московской области. Стоимость каждого из них составляет около 650 тысяч рублей.

Кто владеет замком в деревне Грязь

Огромный загородный особняк в деревне Грязь под Одинцово площадью более двух тысяч квадратных метров на участке в гектар изначально был зарегистрирован на мужа Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист занимался его строительством и вкладывал в него деньги.

Продюсер Илья Саглиани сообщал, что Пугачева должна была тайно приехать в Москву, чтобы переписать на себя особняк. По его словам, артистка хотела исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил мнение, что из всего имущества Аллы Пугачевой и ее семьи первым делом стоит конфисковать дом в деревне Грязь.

«В первую очередь конфисковать нужно замок, от этого толку будет больше всего. Мы давно об этом говорим. Его стоит изъять в пользу государства и далее использовать для нужд участников СВО. Это будет самое правильное решение», — отметил Бородин в разговоре с NEWS.ru.

Какое имущество есть у близких Пугачевой

У Пугачевой была четырехкомнатная квартира на Тверской в центре Москвы, доставшаяся ей еще в советское время. Она рассказывала в интервью, что французский певец Джо Дасен помог ей обставить жилье. По словам Пугачевой, он смог договориться, чтобы за концерт певицы в гостинице «Космос» ей дали импортную сантехнику.

Артистка долгое время жила на Тверской и любила эту квартиру. В 2014 году Пугачева переписала жилье на дочь, певицу Кристину Орбакайте. Кроме этого, Примадонна раньше владела трехэтажным коттеджем площадью 780 квадратных метров, расположенным на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки Солнечногорского района. В 2014 году артистка переписала дачу на своего внука, музыканта Никиту Преснякова.

После отъезда из РФ в 2022 году Пресняков уже несколько раз безуспешно пытался продать большой дом, но покупателей до сих пор не нашлось. Он также пытался сдать дачу в аренду. Сейчас особняк остается во владении семьи артистки.

В собственности Орбакайте есть две квартиры в ЖК бизнес-класса «Четыре ветра» на Большой Грузинской недалеко от станции метро «Белорусская». Муж, бизнесмен Михаил Земцов, подарил ей эту недвижимость. Вероятно, жилье в этой востребованной локации было куплено как инвестиция.

Остальная недвижимость семьи Пугачевой находится за границей. Ее стоимость оценивают в 3,5 млрд рублей. Основные активы Примадонны и ее семьи всегда были за рубежом.

