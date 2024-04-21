Названа цель скорого визита Пугачевой в Москву Саглиани: Пугачева прилетит в июне, чтобы оформить на себя дом в деревне Грязь

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева намерена стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь, рассказал в беседе с KP.RU продюсер Илья Саглиани. По его данным, визит артистки в Москву запланирован на конец июня, Примадонна намерена переписать дом на себя.

Продюсер считает, что Пугачева хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента. Он уверен, что певица хочет продолжить карьеру в России, но ошибается, если считает, будто российский народ ее простит за политическую позицию.

Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну, тогда не придется приезжать тайно, — подчеркнул Саглиани.

Ранее телеведущая и подруга Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. Она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.

При этом телеведущая допустила, что Пугачева не вернется в Россию и продолжит жить за рубежом ради супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей. Прошутинская добавила, что в отъезде певицы не было никакого вызова или желания продемонстрировать позицию — артистка стремилась сохранить семью.