Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и за преступления против государства, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов. Отмечается, что конфискации будет подлежать не все имущество осужденного.

Согласно тексту закона, изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ. Они расширяют перечень преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Также в законе указывается, что конфискации будут подлежать лишь деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или использованные для осуществления противоправной деятельности.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России ранее нашел поддержку у военного корреспондента Александра Сладкова. Он назвал его нужным и подчеркнул, что людей, порочащих армию своими высказываниями, необходимо привлекать к ответственности. Журналист выразил надежду на то, что закон также поможет бороться со СМИ, распространяющими фейки от чужого имени. В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что изъятие имущества станет хорошим наказанием для тех, кто порочит честь государства.