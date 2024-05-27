Проблемные особняки в РФ: где еще у Пугачевой и Галкина есть недвижимость

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

С продажей любимой дачи певицы Аллы Пугачевой возникли проблемы: цена на нее значительно снизилась. Что известно о недвижимости исполнительницы и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Подмосковье, в каких еще странах у артистов есть имущество, сколько оно стоит?

Почему особняк Пугачевой не продается

Уехавший в США старший внук Примадонны Никита Пресняков не может продать дачу Пугачевой на Истре. В связи с этим стоимость дома была снижена до 125 млн рублей, пишет KP.RU.

Речь идет о даче, строительством которой певица занималась лично. Участок находится в деревне Бережки. По данным СМИ, Пугачева обожала проводить здесь время с друзьями. Площадь этой дачи составляет 760 квадратных метров, а сам участок — 80 соток.

В 2014 году новым владельцем дома стал Пресняков. В сентябре 2022 года звездный наследник эмигрировал из России в США. Спустя год он попытался продать объект недвижимости через доверенное лицо. Построенный Пугачевой дом музыкант оценил в 225 млн рублей, но его достаточно быстро сняли с продажи. Недавно сын Кристины Орбакайте предпринял новую попытку избавиться от подаренного угодья.

Теперь дачу продает агентство недвижимости. Изначально дом предлагался за 132,5 млн рублей. В другом частном объявлении с более свежими фото указан ценник в 125 млн рублей. Несмотря на снижение стоимости, пока покупателей на данный объект недвижимости нет, добавляет источник.

Что с замком в деревне Грязь

Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил NEWS.ru, что звездные супруги не могут продать свой замок в деревне Грязь из-за его месторасположения и стоимости обслуживания объекта. Он усомнился, что особняк можно продать за 500 млн рублей.

«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет. Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей», — сказал Самойлов.

Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, что приобрел бы замок Примадонны, если бы цена на него значительно опустилась.

Как объяснил Ковалев, есть несколько видов оценки недвижимости: по стоимости строительства и земли и по доходности. В первом случае, речь идет о сумме в 400 млн рублей: 345 млн за дом и 50 млн за гектар.

«Я могу этот замок под свадьбы сдавать, но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500–600 человек там нет. Поэтому Максиму от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Я готов купить замок за 150 млн рублей (примерно в 6,67 раза меньше. — NEWS.ru). Просто на всякий случай, чтобы был», — сказал Ковалев в беседе с KP.RU.

По словам бизнесмена, ответа от звезд он еще не получил. Ковалев считает, что если Пугачева не согласится с его оценкой, то замок еще очень долго будет продаваться.

Какая еще недвижимость есть у Пугачевой в России

Еще одна дача Примадонны расположена в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На участке есть двухэтажный дом, гараж и несколько разных построек. В СМИ сообщалось, что дача принадлежит Пугачевой лишь по кадастровым документам — на самом деле певица продала ее владельцу одного из крупнейших моллов Москвы.

У Примадонны также есть квартира в центре Москвы, подаренная в 2004 году ее бывшим зятем бизнесменом Русланом Байсаровым. Апартаменты расположены в Филипповском переулке в районе Арбата. Площадь квартиры составляет около 303 кв. м. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни.

Кроме того, до 2014 года Пугачева владела знаменитой пятикомнатной квартирой на Тверской улице. Почти 10 лет назад певица переписала недвижимость на дочь Кристину Орбакайте.

Что известно о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

По данным KP.RU, Пугачева и Галкин приобрели недвижимость в Лимасоле в 2017 году. Апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня, бассейн и обзор в 360 градусов.

Сообщается, что на момент покупки апартаменты стоили €2,5 млн, сейчас их цена достигает €10 млн. После приобретения недвижимости супруги могли получить местное гражданство.

Что известно о квартире Пугачевой в США

В 2005 году Пугачева купила квартиру в Майами в одном из 28-этажных небоскребов на фешенебельном курорте «Солнечные острова». По информации KP.RU, за эти апартаменты народная артистка заплатила $650 000. Через два года певица продала недвижимость за $2 млн.

Затем она купила две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. На кого записаны вторые апартаменты — неизвестно.

Что известно о доме Пугачевой и Галкина в Израиле

Израильский дом семьи находится в 10 километрах от Тель-Авива, в Герцилии. Недвижимость зарегистрирована на Максима Галкина.

Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru сообщила, что артисты после переезда в Израиль из России сначала приобрели недвижимость в Кесарии.

«Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кесарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели», — сказала Лавренюк.

Что известно о недвижимости Пугачевой и Галкина в Латвии

Алла Пугачева каждый год во время летних каникул снимает виллу в Булдури. По данным издания «Аргументы недели», в 2019 году артистка приобрела квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила порядка €500 000.

После покупки квартиры Пугачева получила в Латвии вид на жительство, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от €250 000.

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