«Выглядит больным человеком»: режиссер из Израиля высказалась о Пугачевой Режиссер из Израиля призвала перестать перемывать кости «больной Пугачевой»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru призвала россиян прекратить «перемывать кости» певице Алле Пугачевой в том числе в связи с событиями в Израиле. Она напомнила, что артистке много лет, она «выглядит нездоровым человеком» и имеет право жить «там, где ей хочется, и так, как ей хочется».

Пугачева уже в годах, выглядит больным человеком. Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кейсарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели, — рассказала режиссер.

Лавренюк отметила, что, по ее наблюдениям, в последние дни на российских сайтах «с новой силой начались метания комов грязи в Пугачеву». Пользователи Сети, говорит постановщик, в очередной раз припоминают артистке ее отъезд из России в трудное для страны время и обсуждают, в какую страну она отбудет теперь, когда в Израиле стало небезопасно.

По мнению режиссера, возможно, Пугачева была не совсем права в своих прежних высказываниях, «где-то погорячилась», но не настолько сильна ее вина, чтобы помнить об этом так долго.

Ну да, где-то она, может быть, и высказалась не очень красиво о России и россиянах. Но не до такой степени сильна эта вина, чтобы такую грязь на них лить, — подчеркнула Лавренюк.

Израильтянка призвала людей всех стран объединяться и консолидироваться в сложное время и совершать общественно-полезные поступки во имя мира, вместо того чтобы «перемывать кости» семье Пугачевой.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Пугачеву. Он сообщил, что, уехав из России, она «наплевала на то, что было свято», и предала свой народ. По его словам, прощать такие поступки нельзя. Соседов также добавил, что с возрастом Пугачева растеряла свои талант, голос и энергетику, после чего остались только «вульгарность, отсутствие культуры и воспитания».

Между тем первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, то муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в реальности едва ли пойдет воевать за израильскую армию, это «заявление для красного словца». По его словам, такие люди не нужны России.