Пугачева выпустила новую песню. Правда ли она готовит возвращение в Россию?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила новую песню «Ложный стыд». Может ли это свидетельствовать о том, что Примадонна планирует вернуться в Россию?

Что известно о новой песне Пугачевой

Алла Пугачева презентовала композицию «Ложный стыд» 21 мая. Известно, что трек должен был выйти 11 мая, но его премьера по неизвестным причинам состоялась на 10 дней позже — в день рождения внука исполнительницы Никиты Преснякова.

Песня доступна на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Клип на композицию также опубликован на видеохостинге YouTube.

Слова для трека написал Михаил Гуцериев, музыку — Андрей Мисин.

«На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — спела Пугачева.

Кто похвалил новую песню Пугачевой

Журналисты MK.RU считают, что с помощью новой песни начался процесс творческого возвращения Аллы Пугачевой.

«Пугачева не растеряла, а, наоборот, придала свежий импульс своей фирменной способности удивлять неожиданностями и вгонять в оторопь парадоксальными комбинациями изящных пальцев и рук, не говоря уже о выразительных глазах, зеркале ее бездонной души, а также взмахах ресниц, обрамляющих это зеркало бездонности изящной рамой в простом стиле шедевр. А уж как откроет рот…» — пишет издание.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что новая песня Пугачевой является лучшей из ее всего последнего творчества.

«На мой взгляд, это самая профессиональная работа, которая была выпущена в последнее время, потому что, по моему ощущению, все остальные песни во время прослушивания кажутся незаконченными демками, недоработанными. В последнее время фигура Пугачевой подается в неприглядном виде. Может быть, заговорят о ее творчестве, а не в контексте последнего времени», — сказал он NEWS.ru.

Бабичев также отметил, что поэт Михаил Гуцериев, написавший слова для песни «Ложный стыд», трепетно относится ко всем своим произведениям.

«Неизвестно, кому впрок эта работа: Гуцериеву престижно, что его песню спела Пугачева, или ей самой выгодно поработать с ним, чтобы беспрекословно точно, однозначно иметь ротации, быть в медийном пространстве», — добавил продюсер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Гуцериев

Планирует ли Пугачева вернуться в Россию

По мнению авторов Telegram-канала Readovka, Алла Пугачева решила вновь заявить о себе в России, поскольку в эмиграции ей не хватает денег.

«Тут Алла Борисовна и вспомнила об оплеванной родине, решив заново открыть перевернутую страницу. И, как выяснилось, друзья у Аллы Борисовны, с нетерпением ждущие возвращения Примадонны, есть. На днях восторженный панегирик Пугачевой опубликовал MK.RU. Строки, уместные скорее для восхваления творчества президента Туркменистана, должны, видимо, предвосхитить, усыпать цветами ковровую дорожку для возвращения Пугачевой на российскую эстраду. Печально, коль так. И вдвойне печально, если общество это проглотит и смирится с тем, что тихой сапой предатели-релоканты начнут просачиваться обратно. Свое истинное отношение к России они показали, веры им больше нет. Так зачем они нам?» — говорится в публикации.

Readovka также пишет, что ничего ценного и хорошего «обнищавшие и голодные» предатели в Россию принести не могут.

«Что хорошего и ценного могут принести обнищавшие и голодные предатели? Что такого они сделали, за что их можно простить? Уехали — значит уехали. Изумляйте своими неожиданностями и вгоняйте в оторопь западную публику. Не изумляются? Не впадают в экстаз? Еще и не платят? Это, наверное, в самом деле проблема. Но не наша», — отметил канал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Какие еще песни Пугачева выпускала после эмиграции

15 апреля, в свой 75-летний юбилей, Алла Пугачева презентовала сразу две композиции: «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша».

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать», — спела она.

Ранее, 1 марта 2024 года, Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом «P. S.», в который вошли 11 песен, записанных на ее юбилейном концерте в Кремле в 2019 году. В конце концертной записи прозвучало обращение артистки, в котором она заявила, что самой большой наградой для нее является любовь зрителей.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 22 мая, премия, встреча с Успенской

Максим Галкин: последние новости 22 мая, проблемы в браке с Пугачевой

Королевская семья Британии: последние новости, осложнение рака Миддлтон