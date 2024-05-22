Максим Галкин: последние новости 22 мая, проблемы в браке с Пугачевой

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал отношения с Аллой Пугачевой в тот момент, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, есть ли у него разлад в браке с Примадонной?

Есть у Галкина проблемы в отношениях с Пугачевой

Жена Максима Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, выпустила новую песню «Ложный стыд» и клип на нее. Композиция должна была выйти еще 13 мая, однако ее премьера состоялась 21 мая, в день рождения внука Примадонны Никиты Преснякова.

«На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — говорится в песне.

Поклонники в комментариях проанализировали текст композиции. Они отметили, что он получился меланхолическим, а также обратили внимание на то, что артистка в песне призывает любить ее сильнее, так как ощущает, что чувства партнера постепенно угасают. По мнению пользователей Сети, в композиции есть скрытый смысл, и таким образом Пугачева могла намекнуть на проблемы в отношениях с Галкиным.

«По ходу Пугачева поет о неудачах в отношениях с Галкиным. Видимо, любовь прошла, завяли помидоры»;

«Галкин охладел к Пугачевой? Она отношения песенкой оживить пытается или я что-то не так понял?»;

«Очевидно, что в песне скрытый смысл. Обращение к Галкину. Явно не все хорошо у них после эмиграции», — утверждают фанаты в комментариях.

Как Галкин увел Пугачеву у Киркорова

Людмила Дороднова работала помощницей Аллы Пугачевой более 20 лет. Она рассказала, что Максим Галкин появился в ее жизни не после расставания с народным артистом России Филиппом Киркоровым, а еще во время их отношений.

При этом Дороднова подчеркнула, что в тот момент, когда у Пугачевой началось близкое общение с Галкиным, их отношения с Киркоровым уже изжили себя.

«Она сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу „Балчуг“. Потом, как говорится, она встречалась, получается так, что я выдаю, она встречалась с Максимом», — рассказала она в программе «Новые русские сенсации».

Ранее Киркоров подтверждал, что его брак с Пугачевой разрушился из-за неверности. По словам певца, молодой юморист «обхаживал» Примадонну, и она не смогла устоять.

«Галкин начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — говорил Киркоров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Максим Галкин и Алла Пугачева

Как Галкин живет за границей

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что Максиму Галкину и Алле Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку».

По словам музыканта, денежные затруднения объясняются тем, что артистам приходится давать концерты на маленьких площадках.

«Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Ну, давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — объяснил Лоза.

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