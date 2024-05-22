Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 мая, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Диндин играется со своей дочкой Катюшей. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Диндин проводит досуг с Катюшей

Акулова опубликовала минутное видео, где Диндин играется Катюшей в большом вольере. Большая панда аккуратно переворачивает маленького медвежонка, немного прикусывая его. Также на кадрах видно, что на заднем плане за происходящим наблюдали посетители Московского зоопарка.

«Катюшка все больше, но мама Диндин еще справляется, кувыркает ее», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в комментариях в Telegram-канале написали, что Диндин уже становится сложнее справляться с Катюшей, потому что она растет на глазах.

«Диндин уже трудновато пупсика поднимать, старается, конечно, но теперь так ловко, как в первые дни и месяцы, у нее уже не получается. Катерина у нас очень активный ребенок!»;

«Славные любимые черно-белые девочки, ну до чего же хочется вас также покувыркать, такие сладенькие. Правда Диндин все труднее справляться с этим шустрым толстеньким колобком»;

«Мне кажется, что Диндин настолько крутая, что справится с дочкой, какого бы размера та ни была. Только она способна держать под контролем нашу непоседу Катерину, которая готова круглосуточно бегать и носиться по всем вольерам в зоопарке. Прекрасный ребенок, просто слов не подобрать больше для нее», — писали пользователи Сети.

Что Акулова рассказала о состоянии здоровья Катюши

Светлана Акулова на полях российско-китайского ЭКСПО в Харбине рассказала, что Катюша прекрасно себя чувствует в стенах Московского зоопарка, она с удовольствием познает окружающий мир.

«Катюша чувствует себя хорошо, если на человеческий возраст перевести, сейчас она как трехлетний маленький ребенок. Она только познает мир, все исследует, Катюша очень интересующаяся панда», — пояснила руководитель столичного зоосада в беседе с РИА Новости.

По словам Акуловой, специалисты зоопарка надеются, что в дальнейшем у них вновь получится соединить взрослых панд, чтобы они дали потомство.

«Конечно, ждем еще прибавления, но не сейчас. Малышка с мамой будет находиться около двух лет, только потом она уже становится взрослой особью. И тогда мы планируем соединить еще раз Жуи и Диндин», — подчеркнула гендиректор зоопарка.

Большие панды Жуи и Диндин были привезены в Москву 29 апреля 2019 года. Их поселили в обновленный вольерный комплекс «Фауна Китая», расположенный на Старой территории. В нем находятся два больших экспозиционных вольера на улице и два павильона, специальные берлоги, где животные могут отдыхать, и даже водоемы.

Читайте также:

Массовые протесты дальнобойщиков на Украине: при чем тут новая мобилизация

Погода в Москве в начале следующей недели: будут ли грозы, жара или снег

ВСУ закупают китайский лидар Zenmuse L2: что это такое, угроза для ВС РФ