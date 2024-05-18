Массовые протесты дальнобойщиков на Украине: при чем тут новая мобилизация

Фото: sector Carlos Castro/Keystone Press Agency/Global Look Press

На трассе Киев — Одесса украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за нового закона о мобилизации, сообщают местные СМИ. Что и почему там происходит?

Что известно о новом законе о мобилизации на Украине

Сегодня, 18 мая, на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Положения документа меняют правила оповещения военнообязанных, воинского учета и призыва на военную службу. Теперь все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не дожидаясь повестки, обязаны в течение двух месяцев актуализировать свои персональные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты.

Вручать повестку, согласно новому закону, теперь могут уполномоченные работники ТЦК, СБУ и подразделения Службы внешней разведки, работодатели, представители органов местного самоуправления, руководители учебных заведений при наличии распоряжения ТЦК и представители ЖКХ.

Также новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы, получающим образование впервые. Предоставление отсрочки от мобилизации теперь не предполагается для работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны.

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Почему украинские дальнобойщики устроили протесты

По данным украинского издания «Страна.ua», водители большегрузов начали протестовать из-за нового закона о мобилизации на Украине, согласно которому их могут задержать при пересечении границы.

Также в Сети появилось видео одного из дальнобойщиков, который сообщил, что водители протестуют против деятельности власти.

«Ребята бастуют, присоединилось очень много ребят. Киевские машины, ивано-франковские, Винница, Черкассы, Чернигов. Наверное, нет такой области, из которой здесь машины не стоят. Ребята радостно отозвались на эту забастовку, чтобы нас хоть немножко услышали», — сказал мужчина.

По его словам, на акции протеста присутствуют сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком, и бригады медиков. Легковые машины и рейсовые автобусы протестующие планируют пропускать.

Основатель украинской логистической группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин говорит, что в сфере грузовых автомобильных перевозок сложилась критическая ситуация из-за деятельности ТЦК. Многие водители массово увольняются или отказываются выходить в рейсы, потому что боятся получить повестки при пересечении границы.

«Для ТЦК неважно, кто перед ним — водитель-международник или кто-то другой, он просто вручает повестки всем подряд. А водители относятся к этому очень осторожно. Жены говорят своим мужьям, чтобы они бросали работу и искали что-то другое. Или сидели дома», — говорил он.

В начале апреля дальнобойщики создали петицию с требованием предоставить им бронь от мобилизации.

«Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки», — говорилось в петиции.

Читайте также:

Пожар на подстанции в Новороссийске 18 мая: причина, была ли атака ВСУ

Работино, Уманское, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 18 мая

Магнитные бури сегодня, 18 мая: что завтра, слабость, тошнота, сильные боли