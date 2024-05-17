ВСУ закупают китайский лидар Zenmuse L2 : что это такое, угроза для ВС РФ

Фото: DJI

Zenmuse L2

Несколько подразделений разведки ВСУ закупают новейший китайский лидар Zenmuse L2, сообщают источники Telegram-канала «Милитарист». Что это за вооружение, как украинская армия будет его использовать?

Что известно о китайском лидаре Zenmuse L2

Согласно данным из открытых источников, Zenmuse L2 представляет собой прибор, объединяющий в себе каркасный лидар, картографическую камеру 4/3 CMOS RGB, широкоугольную камеру и высокоточную систему IMU.

Благодаря мощному аппаратному обеспечению L2 может обеспечить точное сканирование сложных объектов в расширенном диапазоне и ускоренное получение облака точек.

Также китайский лидар поддерживает два режима сканирования: однократный и многократный. В режимах однократного и многократного возврата L2 способен достигать максимальной скорости передачи облака точек до 240 тысяч точек в секунду, что позволяет получить больше данных за заданный промежуток времени. На участках с густой растительностью L2 захватывает больше точек под листвой и растительностью, по сравнению с другими аналогами. Данная модель может различать мелкие детали, например кабели и провода, при исследовании сложных объектов.

Как разведка ВСУ будет использовать лидар Zenmuse L2

По данным канала «Милитарист», разведка ВСУ будет использовать Zenmuse L2 в сочетании с тяжелыми БПЛА Matrice 300 RTK компании DJI. Система продается без ограничений, и у некоторых украинских и польских дистрибьюторов, таких как Quadro и TS2 Space, запасы закончились.

«Новая система Zenmuse L2 в сочетании с тяжелыми БПЛА Matrice 300 RTK компании DJI, которые широко используются для разведывательных полетов, может отображать и выявлять слабые места в линии обороны России. Система позволяет более точно планировать локализованные контратаки, артиллерийские удары и налеты FPV-дронов по ключевым центрам управления российской армии. Лидар работает по тому же принципу, что и радар, но вместо звуковых волн он использует световые лучи для обнаружения скрытой инфраструктуры или находящихся под землей объектов, даже с помощью особенно эффективного камуфляжа. Собранные данные обрабатываются с помощью программы, которая способна различать световые точки, коснувшиеся земли, и световые точки, достигшие верхушек деревьев», — отметили авторы канала.

Благодаря программному обеспечению компании DJI операторы БПЛА ВСУ смогут обнаружить спрятанные российские сооружения и составить точную карту их расположения.

«Благодаря программному обеспечению DJI Terra с открытым доступом эти операторы могут интерпретировать информацию о спрятанных российских сооружениях в реальном времени или рисовать обширную карту этих сооружений в конце своей миссии. Программное обеспечение DJI Terra, которое можно загрузить онлайн, представляет собой интерфейс, используемый для моделирования потока лидарных изображений, собранных оператором дрона, в 3D с использованием базовой технологии, называемой фотограмметрией. Таким образом, Terra позволяет локально моделировать всю скрытую российскую инфраструктуру, обнаруженную операторами», — говорится в публикации канала «Милитарист».

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