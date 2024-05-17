Атака ВСУ на Крым 17 мая: какие истребители России могли быть повреждены

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Патрульные катера Черноморского Флота

Средства противовоздушной обороны России минувшей ночью ликвидировали 51 украинский дрон над территорией Крыма, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Какие последние новости известны об атаке ВСУ на российский регион в ночь на 17 мая 2024 года?

Что рассказали в Минобороны об атаке ВСУ

По данным российского военного ведомства, минувшей ночью средства ПВО ВС РФ перехватили 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БпПА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области», — сообщили в пресс-службе.

Также в Минобороны РФ отметили, что в акватории Черного моря морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Какие повреждения зафиксированы в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе в ближайшие сутки будут наблюдаться точечные отключения света, поскольку обломки дронов частично повредили оборудование на подстанции «Севастополь». По его словам, пострадавших в результате атаки ВСУ не было.

«Специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции „Севастополь“ после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы», — сообщил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор заявил, что во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах сегодня, 17 мая, отменены занятия.

«Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее. Буду информировать о ходе работ», — рассказал Развожаев.

Что известно о возможном повреждении самолетов

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в результате прилетов по аэродрому «Бельбек» якобы зафиксированы повреждениях у двух самолетов.

«Противник опубликовал спутниковые снимки последствий прилета по аэродрому „Бельбек“. Видно 2 сгоревших самолета + сгоревшая постройка (видимо, склад)», — написал он.

Авторы Telegram-канала «Осведомитель» также сообщили, что, по предварительным данным, известно, что в результате атаки ВСУ могли быть якобы уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а повреждения получил МиГ-29.

«Противник публикует спутниковые снимки в высоком разрешении последствий ракетных ударов MGM-140 ATACMS по авиабазе Бельбек в Крыму 16 мая. В результате атаки были полностью уничтожены два МиГ-31 и один Су-27, также повреждения получил МиГ-29», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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