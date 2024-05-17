Часов Яр, Работино, Бердычи: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Волчанска, Нетайлово, Очеретино, Работино, Липцов, Урожайного, Херсона, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 17 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются ожесточенные бои в районе населенного пункта Работино. ВС РФ все дальше продвигаются на восточных окраинах села. Донецкий фронт. В Красногоровке продолжаются городские бои. ЛБС без особых изменений. Есть тактические успехи ВС РФ в Нетайлово, где российские войска все дальше теснят ВСУ к западным окраинам населенного пункта. В районе Уманского — ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои на подступах к Новопокровскому. Также ВС РФ продолжают продвигаться в сторону Новоалександровки. На Часовоярском направлении без особых изменений. ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ в восточном пригороде Часова Яра. Также российские войска стремятся развить наступление со стороны Богдановки и западнее Ивановского (Красного)», — говорится в публикации WarGonzo.

Источники проекта сообщили, что на Харьковском направлении идут бои на окраинах населенного пункта Липцы, а также продолжаются городские бои в Волчанске.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении армия России продолжает наступательные действия. Идут тяжелые бои в Волчанске, наши войска атакуют на подступах к н. п. Липцы. Враг стягивает резервы, применяет FPV-дроны. ВС России утюжат позиции противника из РСЗО „ТОРНАДО-С“ и ФАБ с УМПК. На Липцовском направлении российские войска продвинулись в глубину от 300 до 600 метров в направлении н. п. Липцы. На Волчанском направлении наши штурмовые группы закрепились на северной окраине н. п. Волчанск и продвинулись в глубину до 450 метров. На Покровском направлении бои на Очеретинском выступе у Архангельского. На направлении на Часов Яр наши десантники ведут бои у микрорайона Канал, враг пытается ротировать личный состав. Значимых изменений прохождения линии фронта нет. На Времевском направлении тяжелые бои в Старомайорском и Урожайном», — рассказали авторы Telegram-канала «Два майора».

По данным источников канала, на Запорожском фронте в районе Работино ситуация остается сложной, поскольку ВСУ предпринимают попытки контратаки и используют множество дронов.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении российские войска с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков. На Бахмутском направлении ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в Часове Яре и его окрестностях. К северу и югу от города идут позиционные бои. На Авдеевском направлении продолжаются боестолкновения к северу от Архангельского и в полях западнее Бердычей», — сообщает «Рыбарь».

По информации Telegram-канала «Рыбарь», на Донецком направлении ВС РФ вышли на западную окраину Георгиевки, зачистив последние дома на улице Центральной.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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