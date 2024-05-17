Магнитные бури сегодня, 17 мая: что завтра, головные боли, апатия, слабость

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Сегодня, 17 мая, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 17 и 18 мая

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня уровень геомагнитных ударов поднимется до показателя Kp 4, что говорит почти о нейтральной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня на Земле ожидаются геомагнитные удары силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации портала.

Завтра, 18 мая, сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ученые отслеживают магнитные бури

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев предложил запустить на орбиту Земли еще один коронограф, который бы фиксировал летящие от Солнца плазменные облака с наилучшей точки, что помогло бы точнее прогнозировать магнитные бури.

«Весь мир зависит от данных единственной космической обсерватории SOHO, оснащенной тремя коронографами (один вышел из строя уже очень давно), а этой обсерватории скоро исполнится 30 лет. Когда и если она выйдет из строя, у человечества вообще не будет техники для наблюдения солнечных выбросов плазмы. И прогнозы превратятся в банальные гадания», — отметил ученый в беседе с ТАСС.

По его словам, если коронограф будет размещен на орбите Земли, то выброс плазмы, летящий прямо к планете, будет виден сбоку, так будет легче оценить скорость его расширения и движения к Земле.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать во время магнитной бури

Терапевт Анна Лупач советует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она отметила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии и обратиться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская напомнила пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями о необходимости иметь под рукой тонометр.

«Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае, если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу», — прокомментировала она NEWS.ru.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — рекомендует медик.

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