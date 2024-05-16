Обстановка в Харькове 16 мая: есть ли эвакуация и паника, настроение людей

Фото: МО Украины

Командир одного из батальонов группировки «Север» с позывным Балашов заявил, что ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для возведения оборонительных сооружений под Харьковом на фоне наступления ВС РФ на этом участке СВО. Что известно о ситуации в городе сегодня, 16 мая, какие последние новости выходили?

Как ВСУ используют гражданские объекты в своих целях

Командир одного из батальонов группировки «Север» объяснил, что ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений.

«Инженерные сооружения противника были достаточно серьезно оборудованы и укреплены, потому что там видно, что это все рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это все было укреплено», — отметил Балашов.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале также подтвердил, что ВСУ арендуют больницы и детские сады для размещения там военнослужащих.

«Сейчас мы немного подпортим „красивые картинки и видосики“ ципам. Сегодня мы покажем документ, который подтверждает тот факт, что в детских садах и больницах размещаются подразделения ВСУ, прикрывающиеся гражданскими. Посмотрите на эти адреса и поймете все сами. Мы знаем, что это интересно иностранным журналистам, потому что украинские журналисты про это не напишут из-за цензуры», — написал он.

Фото: МО Украины

Что известно об обстановке в Харькове

Минувшей ночью украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Харькове была объявлена воздушная тревога и прозвучали взрывы.

Также мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе были слышны взрывы.

«В городе очень громко. Будьте осторожны!» — написал он.

Авторы Telegram-канала «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники сообщали, что ВСУ перебрасывают военную технику в Харьков.

«Украинская техника замечена на южных окраинах города. В основном речь о технике советского образца. Натовскую не видели», — рассказал источник.

Социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в авторском Telegram-канале пояснил, что в Харькове нет никакой паники среди населения или эвакуации. По его словам, сбежала только местная украинская элита.

«В Харькове паники нет. Ну может пробандеровские элитки свалили, понимая, что они будут отвечать не только перед Россией, но и перед своими же горожанами за всю ложь, которую они несли все это время. В Харькове не может быть паники, как не может быть паники в любом русском городе и среди русских. Харьков — русский город, и в Харькове ждут освобождения. На Украине победа будет за русскими: за харьковчанами, одесситами и всеми русскими, где бы они ни находились. Они победят с помощью России и с Божьей помощью», — заявил он.

Также, по словам Алехина, освобождения Харькова ждет все население города.

«Не бегут, а ждут и на свою Россию смотрят — именно так и есть. Если кто и сбежал, то это украинствующие и элиты, но большинство осталось и ждут освобождения. Освобождение Харькова будет не лобовой атакой, а созданием угрозы окружения и далее переходом на нашу сторону», — резюмировал эксперт.

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