Магнитные бури сегодня, 16 мая: что завтра, бессонница, депрессия, боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 16 мая, составляет 20%, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 16 и 17 мая

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 3, что говорит о нейтральном состоянии магнитного поля Земли.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня геомагнитных ударов в течение дня не прогнозируется.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 17 мая, сильных геомагнитных колебаний на Земле не прогнозируется.

Что за вспышки происходят на Солнце

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что вчера, 15 мая, на Солнце произошли вспышки высшего класса.

«Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. На звезде только что произошел очередной взрыв высшего класса почти уровня X3.0. Но не на правом краю Солнца, где скрылась область 3664, для которой все уже сбились со счета от числа вспышек, а на левом краю Солнца, где вообще пока не видно ни одной группы пятен. Судя по всему, с той стороны за краем Солнца находится новая крупная область, которая при этом не уходит от Земли, а, наоборот, движется с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле сторону. Совершенно непонятны ни размеры области, ни ее структура», — пояснили специалисты.

Отмечается, что в середине следующей недели данные вспышки могут вызвать магнитные бури, потому что окажутся на линии Солнце — Земля.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как справиться с сильными магнитными бурями

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период магнитных бурь необходимо снизить уровень стресса и раньше ложиться спать.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — пояснил медик.

Кондрахин напомнил, что во время геомагнитных возмущений может сгущаться кровь, в связи с чем существует риск проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также врач добавил, что в научном сообществе мнения о влиянии магнитных бурь на человека расходятся. Некоторые утверждают, что оно действительно есть, могут быть депрессия, бессонница, боли, другие же говорят о быстрой адаптации организма, подчеркнул он.

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