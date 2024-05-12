Битва за Волчанск 12 мая: где и как идут бои, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: МО РФ

В районе Волчанска ВС России взяли под контроль около 27 квадратных километров территории, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Что сейчас происходит на данном направлении СВО?

Что пишут военкоры о ситуации в Волчанске

По данным канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ взяли под контроль несколько поселков в Харьковской области, бои идут за населенные пункты Бугроватка и Гатище в районе Волчанска.

«На Волчанском направлении идут бои за Бугроватку, Гатище и под Волчанском. Под контроль российских войск перешел участок около 27 кв. км», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Вооруженные силы России вошли в Волчанск.

«Подразделения российской армии вошли в город Волчанск, один из ключевых опорных пунктов ВСУ в Харьковской области», — рассказали авторы канала.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что минувшей ночью по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары ФАБ, были слышны самолеты, а также очень мощные взрывы. Атака ФАБ продолжалась почти до двух часов ночи.

«Потом периодически были слышны звуки прилетов, как от РСЗО. Один из таких прилетов около четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Наша агентура сообщает, что на Волчанском направлении у ВСУ крайне тяжелая ситуация», — заявил он в своем Telegram-канале.

По информации канала «Старше Эдды», в Волчанске идут тяжелые бои, российские войска продвигаются вперед, но ВСУ используют танки и боевые бронированные машины.

«В Волчанске идёт тяжелый бой, наши „Шторма“ двигаются вперёд, противник оказывает сопротивление, задействует танки и ББМ. Город затянут дымом, очень активно работает артиллерия с двух сторон», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что пишут украинские СМИ о наступлении ВС РФ в Волчанске

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска пытаются изолировать ВСУ, чтобы быстро взять под контроль Волчанск. Аналитики ISW рассказали, что были зафиксированы разрушения нескольких мостов недалеко от Волчанска, что может привести к критической ситуации для ВСУ.

«Таким образом ВС РФ хотят изолировать бойцов ВСУ, которые действовали по обе стороны водных объектов, чтобы не дать им поддержать оборону у Волчанска», — говорится в публикации.

«Страна.ua» также подтверждает информацию, что российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в районе Волчанска.

«Россияне полностью взяли под контроль несколько приграничных сел в Харьковской области — Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Также в несколько других сел они уже вошли и пытаются закрепиться, выйдя, среди прочего, к окрестностям Волчанска», — сообщают авторы издания.

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