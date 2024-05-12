Очеретино, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 12 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Волчанска, Нетайлово, Очеретино, Работино, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 12 мая 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. ЛБС без значительных изменений. Донецкий фронт. В районе Парасковиевки встречные бои, без особых продвижений. В Красногоровке ВС РФ продолжают улучшать свои позиции в населённом пункте, продавливая украинскую оборону в Георгиевке — встречные бои. В районе Уманского российские войска понемногу продвигаются на запад, отодвигая позиции ВСУ. Встречные бои в районе Новопокровского. Наступательные действия не прекращаются и в районе Новоалександровки, но говорить о каких-либо успехах за прошедшие сутки пока рано», — говорится в публикации проекта.

По данным источника WarGonzo, в районе Часова Яра продолжаются бои на восточной окраине города.

«Есть тактические успехи российских войск западнее Красного. ВС РФ продолжают обходить украинские войска с северной и южной сторон пригорода. Также возобновились штурмовые действия в Клещеевке», — сообщили авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«Главным событием стало начало наступательной операции ВС России по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей. В тяжелых боях армия России за двое суток заняла ряд населенных пунктов, подошла к Липцам и Волчанску. Уничтожены мосты через Северский Донец, взяты пленные. Применяется множество ФАБ с УМПК», — говорится в публикации Telegram-канала «Два майора».

Фото: МО РФ

По информации источника, ВС РФ добились тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях, идут наступательные действия на Южно-Донецком направлении, Времевском выступе, Запорожском фронте у Работино.

«На Волчанском направлении заняты: Огурцово, Плетеневка, Гатище. Ширина наступления по фронту составила 30 километров, продвижение в глубину — до 7 километров. На Липцовском направлении освобождены: Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Олейниково, Мороховец. Ширина наступления по фронту составила 20 километров, продвижение в глубину — до 8 километров», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении российские войска продолжают наступление на юг, взяв под свой контроль населенные пункты Глубокое и Тихое. На северной окраине Волчанска, а также в Избицком и Старице идут бои. На Бахмутском направлении штурмовые группы ВС РФ продвигаются на дачном участке к югу от микрорайона Канал. В районе заказника „Ступки-Голубовские-2“ расширена зона контроля вдоль трассы Н-32 Бахмут — Константиновка. На Авдеевском направлении российские войска зачистили лесополосу на рубеже Архангельское — Очеретино и взяли под контроль балку Калинова», — сообщает «Рыбарь».

Авторы Telegram-канала отметили, что на Ореховском (Запорожском) направлении юго-западнее Новопокровки российские штурмовые группы овладели опорным пунктом на перекрестке дороги Н-08, ведущей на Орехов.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 мая, фото, видео

Магнитные бури сегодня, 12 мая: что завтра, боли, плохое настроение и сон

Битва за Волчанск 11 мая: вошли ли ВС РФ в город, что там сейчас, сводка