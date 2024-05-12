Магнитные бури сегодня, 12 мая: что завтра, боли, плохое настроение и сон

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Сегодня, 12 мая, может быть зафиксирована самая сильная магнитная буря в современной истории, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 12 и 13 мая

По данным специалистов, выбросы плазмы, произведенные двумя крупными X вспышками — от 10 и 11 мая (уровень X5.8) могут ударить по планете. Геомагнитные возмущения произойдут сегодня между 12 и 23 часами по московскому времени.

«С учетом уже осложненной геомагнитной обстановки и насыщенности магнитосферы Земли частицами и плазмой от предыдущих выбросов, два новых дополнительных удара могут привести к крайне сложным геомагнитным последствиям. По некоторым оценкам возможно формирование сегодня, 12 числа, самой крупной магнитной бури в современной истории, как минимум с 2000 года. Особенно сильным может быть второй удар от вспышки X5.8, если он в итоге достигнет Земли. К сожалению, на момент вчерашнего прогноза о возможности скорого завершении события, результатов текущих расчетов о движении выбросов не было», — объяснили в ИКИ РАН.

По информации сервиса my-calend, завтра на Земле ожидается магнитная буря силой в 6 баллов.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 13 мая. Ее сила составит 6 баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации сервиса.

Для кого опасны сильные магнитные бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru объяснил, что сильные геомагнитные возмущения, которые фиксируются на Земле уже несколько дней, могут быть опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — советует медик.

По словам Умнова, также стоит запастись пустырником и чаще проветривать помещение, чтобы избежать головной боли.

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