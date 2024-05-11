Магнитные бури сегодня, 11 мая: что завтра, вспышки на Солнце, сильные боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 11 мая, на Земле зафиксирована экстремальная магнитная буря, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 11 и 12 мая

По словам Леуса, минувшей ночью сила геомагнитных ударов поднялась до уровня G5, что является экстремальной магнитной бурей.

«Масса событий, произошедших на Солнце за последнюю неделю, не могли негативно не сказаться на состоянии магнитосферы нашей планеты, и последние прогнозы о магнитных бурях полностью оправдались. Фронт первого выброса солнечной массы ударил по Земле вечером в пятницу. Над Россией раскинулась обширная зона полярных сияний. Северные сияния наблюдались даже в таких южных регионах, как Волгоградская область, Ставрополье и Крым! Около полуночи произошла дальнейшая активизация космического шторма, и магнитная буря усилилась до максимального уровня G5 — уровня экстремально сильной магнитной бури. Ближе к утру, в 6 часов 38 минут (мск) магнитная буря немного ослабела и сейчас её мощность соответствует уровню G4 — очень сильной магнитной бури. Напомним, что последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005 года», — объяснил синоптик.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что сегодня в течение дня магнитная буря будет ослабевать. Завтра, 12 мая, на Земле ожидаются геомагнитные возмущения среднего уровня G2.

Что за сильнейшая вспышка была зафиксирована на Солнце

Специалисты ИКИ РАН рассказали, что минувшей ночью зарегистрирована новая сильная вспышка, а индекс вспышечной активности утром вышел на максимальное значение в 10 баллов.

«На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка. Согласно поступившим данным, это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года, то есть за семь лет. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8. Начало вспышки пришлось на 04:10 по московскому времени. Максимум зарегистрирован в 04:23. В настоящее время излучение вернулось в норму», — отметили ученые.

По словам экспертов, выделить локальные геомагнитные последствия от данного события крайне трудно, поскольку активность Солнца находится на таком уровне, что, по сути, сливается в один непрерывный фон.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пережить период сильной магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами и при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Хасанов подчеркнул, что в случае серьезного недомогания лучше обратиться к медикам, а не заниматься самолечением.

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что необходимо вести здоровый образ жизни в период сильных геомагнитных колебаний на Земле.

«Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Вести тот самый набивший оскомину здоровый образ жизни. Нужен полноценный сон. Следует снизить физические и психологические нагрузки, соблюдать питьевой режим», — объяснил он.

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