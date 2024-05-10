Погода в Москве и Петербурге в мае: когда закончится снег и наступит жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале заявила, что тепло в российскую столицу вернется только после 15 мая. Когда в Москве и Санкт-Петербурге будет теплая погода?

Когда в Москве закончатся холод и снег

По словам Поздняковой, после 15 мая в столице ожидается потепление до плюс 20 градусов.

«Первая декада мая в Москве завершится холодной погодой с ночными заморозками. Но расчеты на более дальние сроки оптимистичны. С середины месяца погода вернется в рамки климата. На графике видно, что после 15 мая днем можно ожидать и плюс 20 градусов», — объяснила она.

Позднякова отметила, что первая декада в мае ожидается на 5 градусов ниже климатической нормы.

«Первая декада мая окажется градусов на 5 ниже нормы. В XXI веке таких случаев было 8, правда, не всегда выпадал снег. Но холодная погода не долго „гостила“ в столичном регионе. Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца», — подчеркнула главный специалист Московского метеобюро.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru пояснил, что жары в Москве следует ждать только после 23 мая.

«Начиная с 16 мая температура в Москве вырастет до 20–24 градусов. Затем будет короткий период, может, в течение суток, когда температура снова просядет на 10 градусов. Где-то с 23 мая будет уже достаточно теплая погода. С позиции сегодняшнего дня устойчивого повышения температуры не ожидается. Она так и будет скакать. Большая часть третьей декады мая — это 18–23 градуса. Это норма, даже чуть выше нее. Как раз во второй половине третьей декады лето и наступит», — пояснил метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также подтвердил, что лето в столице наступит в последние дни мая.

«В первой декаде мая в большинстве регионов европейской части России погода останется холодной и очень холодной. Только после 10–11 мая температура начнет постепенно повышаться, а к нормальным значениям она вернется лишь в середине месяца. Лето в этом году наступит в обычные сроки — это последняя пятидневка мая. Это если мы говорим про Москву, про центр Европейской России», — подчеркнул специалист.

Погода в мае в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что потепление в регион придет только после 15 мая.

«Потепление заметное придет в наш регион только в середине следующей недели, а до 15 мая температура днем в Санкт-Петербурге все еще в районе плюс 10 градусов», — написал он.

11 мая в культурной столице ожидаются осадки в виде снега, а 12-го числа будет стоять сухая погода, отметил Колесов.

«10 мая с запада проходит атмосферный фронт и дожди. 11 мая снова с востока заходят осадки и будут в ночные и утренние часы еще со снегом. 12 мая уже более сухая погода», — заявил метеоролог.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в Петербурге, как и в Москве, настоящее лето наступит только в последние дни мая.

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