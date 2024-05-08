«Погода останется очень холодной»: когда в РФ потеплеет и наступит лето

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Первая декада мая началась с резкого похолодания. Вопреки ожиданиям, вторую часть майских праздников россияне проведут далеко не при летней погоде. На днях снег с дождем наблюдался в Москве, а в Екатеринбурге и вовсе образовались сугробы. NEWS.ru поговорил с синоптиками и выяснил, когда ждать потепления и наступления метеорологического лета в России.

Когда закончатся холода и начнется лето

До конца майских праздников погода в большинстве регионов России будет оставаться относительно холодной. Так, в Москве столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов, а в Санкт-Петербурге и Поволжье — выше 10 градусов.

Чуть теплее будет на юге страны, на Дальнем Востоке и даже в Сибири. Например, в Красноярске воздух может прогреться до 20 градусов к концу недели. Однако говорить о полноценном потеплении и наступлении климатического лета пока рано.

«В первой декаде мая в большинстве регионов европейской части России погода останется холодной и очень холодной. Только после 10–11 мая температура начнет постепенно повышаться, а к нормальным значениям она вернется лишь в середине месяца», — сказал NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным сервиса Gismeteo, в Москве температура воздуха пройдет отметку в 15 градусов только к середине следующей недели — 15 мая. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде потеплеет лишь к концу третьей недели мая.

«Начиная с 16 мая температура в Москве вырастет до 20–24 градусов. Затем будет короткий период, может, в течение суток, когда температура снова просядет на 10 градусов. Где-то с 23 мая будет уже достаточно теплая погода», — рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В Волгограде и Сочи относительно тепло будет уже на текущей неделе, следует из данных Gismeteo. В первом случае температура будет колебаться в районе 18–20 градусов и выше уже с 11 мая. Во втором — ситуация похуже: до конца следующей ожидается в пределах 17–20 градусов, пройдут дожди.

В столицу Приморья Владивосток 20-градусное тепло придет только к концу мая. Постепенное потепление (в среднем на градус в неделю) начнется в конце праздников. При этом весь месяц в городе будут идти дожди.

В Красноярске погода будет довольно переменчивой. До середины следующей недели дневные температуры будут скакать от 18 до 23 градусов тепла, затем до конца месяца будут держаться в пределах 16–17 градусов. Ожидаются частые дожди.

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Когда лето начнется в Москве

Началом климатического лета принято считать период, когда среднесуточная температура поднимается до отметки 15 градусов тепла и выше. Например, в Москве оно обычно начинается 26 мая, но в прошлом году, несмотря на холода, наступило на три дня раньше — 23 мая.

«Лето в этом году наступит в обычные сроки — это последняя пятидневка мая. Это если мы говорим про Москву, про центр Европейской России», — отметил в разговоре с NEWS.ru Михаил Леус.

По словам Александра Ильина, до конца месяца температура воздуха в столице больше не опустится ниже 10 градусов. Но она будет достаточно неустойчивой, то опускаясь ниже 15 градусов, то поднимаясь выше 20 градусов.

«С позиции сегодняшнего дня устойчивого повышения температуры не ожидается. Она так и будет скакать. Большая часть третьей декады мая — это 18–23 градуса. Это норма, даже чуть выше нее. Как раз во второй половине третьей декады лето и наступит», — заметил синоптик.

По данным Gismeteo, после 15 мая дневная температура воздуха в Москве не будет опускаться ниже 15 градусов, а в последнюю неделю месяца и вовсе будет стабильно выше 19 градусов.

Когда лето начнется в других регионах России

Что касается центральной части России в целом, то ей придется подождать лета по крайней мере до 20–25 мая, считает руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Вот тогда погода нормализуется, тогда отрицательная аномалия, которая вместе с циклоном накрыла всю Русскую равнину, уменьшит свою интенсивность, циклон заполнится и уйдет. Произойдет смена атмосферной циркуляции, можно будет рассчитывать на возврат к нормальной майской, а потом и июньской температуре», — сказал собеседник NEWS.ru.

В Санкт-Петербурге наступление лета произойдет почти тогда же, как и в Москве, отмечает Шувалов. А на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму, на Ставрополье — будет «немножко веселее». Заметное повышение температуры там пойдет уже с 20 мая — конец месяца может отметиться 30-градусной жарой.

В городах Поволжья июнь начнется с устойчивых 20 градусов тепла, свидетельствуют данные Gismeteo. Жаркая погода ожидает жителей Волгограда — выше 25 градусов. К жителям Приморья и Сибири лето придет с дождями и температурой воздуха чуть ниже 20 градусов.

Фото: АГН «Москва»

Каким будет лето в РФ в 2024 году

В начале этого года «Известия», опросив синоптиков, писали, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Специалисты прогнозировали температуру воздуха в июне на семь градусов выше нормы.

Так, по их мнению, в Москве, Калуге, Твери и Калининграде температура воздуха в летние месяцы установится в районе 35 градусов. Это связано с влиянием на климат такого явление как Эль-Ниньо, которое заключается в потеплении воды в экваториальной части Тихого океана, что приводит к нагреву атмосферы.

Этот прогноз раскритиковал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, не существует научных методов для долгосрочного прогноза экстремальных погодных явлений: зимой нельзя предсказать, каким будет лето.

«Это чепуха. После таких прогнозов плечами пожимать, да и только. Вероятность этого события очень мала. Я думаю, это написал кто-то, кто несильно знаком с научными исследованиями», — отметил метеоролог.

Лето в этом году будет неоднородным, заметил в разговоре с NEWS.ru Александр Шувалов. По его словам, резкие и нестандартные изменения погоды летом являются отличительной чертой климатической системы в текущую эпоху.

«Где-то будет пусто, а где-то — густо. Где-то будет жара стоять и засуха, а где-то будет совершенно нестандартное холодное лето. Сейчас об этом сказать невозможно. Так что ждем метаний погоды от жары к холоду и наоборот», — заметил метеоролог.

Он подчеркнул, что статистика прошлых лет не позволяет спрогнозировать погоду в предстоящем сезоне. С ее помощью можно определить только вероятность того или иного сценария. Он проиллюстрировал свою мысль следующим примером.

«Принято считать, что после жаркого лета должна быть холодная зима. Но так не работает. В 50% случаев мы получаем нормальную зиму, в 20% — холодную, еще в 30% — теплую. Так что статистика задает только рамки», — подытожил Шувалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким будет предстоящее лето в Москве

Исходя из имеющихся расчетов и долгосрочных прогнозов, можно предположить, что предстоящее лето будет более теплым, чем в прошлом году, отмечает синоптик Александр Ильин. По его словам, обычно в Москве насчитывается от семи до десяти жарких дней (с температурой 25–30 градусов).

«В прошлом году этот период длился более трех недель — то есть где-то 20–22 дня. Не исключено, что в этом году период жары растянется», — заметил собеседник NEWS.ru.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заметила, что этим летом в столице не исключены периоды с аномальной жарой. Она уточнила, что аномалией считается погода, когда среднемесячная температура выше обычной на три-четыре градуса.

«Я не могу сказать, как аномальная погода будет распределена внутри летних месяцев, но официальные прогнозы говорят, что аномалия действительно на летние месяцы будет положительной», — подытожила специалист.

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