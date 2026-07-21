Летний полезный десерт из ягод: три необычных рецепта для жаркого сезона

Вкусный и полезный летний десерт — рецепты из садовых ягод и фруктов

Летний полезный десерт из ягод: три необычных рецепта для жаркого сезона

Летний десерт из свежих ягод и фруктов — это то, что спасает от жары и одновременно радует организм витаминами. Ниже собраны три рецепта, в которых используются не самые очевидные сочетания продуктов и способы приготовления, поэтому повторить их сможет каждый, а результат удивит даже опытных кулинаров.

Мусс из смородины с авокадо

Необычность этого рецепта летнего десерта — в использовании авокадо вместо сливок или желатина. Мякоть авокадо дает кремовую текстуру без термической обработки и без лишнего сахара.

Понадобятся: смородина (черная — 300 г), авокадо (спелое — 1 шт., около 150 г), мед (жидкий — 2 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), мята (несколько листиков для украшения).

Способ приготовления: смородину промыть, отделить от веточек и измельчить блендером до пюре. Авокадо очистить, удалить косточку и добавить к ягодному пюре вместе с медом и лимонным соком. Взбить все до однородной кремовой массы, разложить по стаканам и убрать в холодильник на 30 минут. Перед подачей украсить мятой.

На 100 г: калорийность около 108 ккал, белки — 1,8 г, жиры — 6,2 г, углеводы — 11,5 г.

Польза: смородина богата витамином C и укрепляет сосуды, но при язве желудка и повышенной кислотности от нее лучше отказаться.

Десерт из крыжовника с розмарином

Ключевая особенность рецепта — сочетание крыжовника с розмарином, редким для сладких блюд ингредиентом, который придает этому летнему десерту пряную свежесть и слегка хвойный аромат.

Понадобятся: крыжовник спелый (400 г), сахар (150 г), розмарин (свежая веточка — 1 шт.), сок лимона (2 ст. л.), вода (100 мл).

Летний полезный десерт из ягод: три необычных рецепта для жаркого сезона Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ приготовления: крыжовник перебрать, промыть и удалить хвостики. В сотейник влить воду, добавить сахар и розмарин, довести до кипения на медленном огне. Всыпать ягоды и лимонный сок, варить 7–10 минут, пока крыжовник не станет мягким, но не потеряет форму. Розмарин достать, десерт остудить и подавать холодным с ложкой натурального йогурта.

На 100 г: калорийность около 158 ккал, белки — 4 г, жиры — 9 г, углеводы — 18 г.

Польза: крыжовник содержит клетчатку и помогает пищеварению, однако избыток сахара в блюде повышает калорийность и не подходит диабетикам.

Холодный ягодный суп-десерт с черным перцем

Самый редкий способ приготовления в этой подборке — холодный суп-десерт, который подают не в стакане, а в тарелке, дополняя щепоткой черного перца для контраста вкусов.

Понадобятся: клубника (250 г), малина (150 г), йогурт (натуральный, без сахара — 200 мл), мед (1 ст. л.), черный перец (свежемолотый — щепотка), базилик (2-3 листика).

Способ приготовления: ягоды промыть, часть отложить для украшения, остальное измельчить блендером вместе с йогуртом и медом до состояния пюре. Разлить массу по глубоким тарелкам, сверху выложить оставшиеся ягоды, посыпать черным перцем и украсить базиликом. Подавать сразу же, охлажденным.

На 100 г: калорийность около 65 ккал, белки — 2,5 г, жиры — 1,2 г, углеводы — 10,8 г.

Польза: малина и клубника содержат антиоксиданты и витамин C, но у людей с аллергией на ягоды такой десерт может вызвать реакцию.

Каждый из этих рецептов летнего десерта готовится быстро, не требует духовки и сохраняет максимум пользы садовых ягод. Такой десерт легко варьировать в зависимости от того, что созрело на грядке или есть в холодильнике, а необычные добавки вроде авокадо, розмарина и черного перца делают привычные ягоды новым гастрономическим открытием.

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