Бахмут, Очеретино, Уманское: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 10 мая

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Архангельского, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Работино, Очеретино, Семеновки, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 10 мая 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте без особых изменений. Продолжаются бои в Работино и позиционные бои северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. В Георгиевке продолжаются ожесточенные встречные бои. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения продолжают штурм Красногоровки. В Нетайлово наши войска продолжат теснить ВСУ, забирая под свой контроль все новые позиции. В районе Уманского в результате штурмовых действий есть продвижение российских войск в населенном пункте. В районе Новоалександровки — без особых перемен», — сообщает WarGonzo.

По информации источника проекта, в районе Часова Яра ВСУ продолжают подтягивать новые силы для обороны города, а ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения ведут бои в восточном пригороде.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Два майора»

«На Херсонском направлении боестолкновения у Крынок, Антоновского моста, в островной зоне у Казачьих Лагерей. С Запорожского фронта сообщают о продвижении штурмовых групп ВС России в Работино от центра к северной окраине. Сообщают, что идут тяжелые встречные бои. Северо-Западнее Вербового ВС России отражали атаки противника, накрывая его наступающие подразделения огнем минометов и артиллерии. На Времевском направлении бои у Старомайорского, есть продвижение наших войск у села. На Южно-Донецком направлении ВС России сохраняют инициативу у Парасковиевки и в Красногоровке», — говорится в публикации Telegram-канала.

По данным канала «Два майора», населенный пункт Уманское вскоре могут взять под контроль ВС РФ, что даст возможность окружить силы ВСУ в Яснобородовке.

«Высокая интенсивность боев также сохраняется на направлении на Часов Яр, однако значимых изменений прохождения ЛБС нет. На Купянском направлении ВС России ведут активные наступательные действия в районе Кисловки, Котляровки и Берестового», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По информации канала «Рыбарь», на Бахмутском направлении идут бои в окрестностях Часова Яра и российские войска «подтягивают фланги» к городу.

«На Авдеевском направлении российские войска заняли как минимум половину Уманского, водрузив флаг в центре села. Под контроль ВС РФ также перешел крупный укрепрайон к востоку от населенного пункта. На Донецком направлении штурмовые группы ВС РФ продвигаются на восточной окраине Красногоровки, войдя в микрорайон Солнечный с юга и с севера. К югу от пруда Борисовка идет зачистка местности. На Времевском направлении российские войска расширили зону контроля к западу от Старомайорского, а также на южной окраине села. В Урожайном идут бои восточнее населенного пункта», — отмечает Telegram-канал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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