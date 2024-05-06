Нестратегическое ядерное оружие РФ: какое есть сейчас, количество, мощность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Нестратегическое ядерное оружие России может существовать в виде авиабомб, головных частей ракет оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийских снарядов, мин и торпед, рассказал военкор Александр Коц. Что об этом известно?

Что известно о ядерных учениях ВС РФ

Сегодня, 6 мая, в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что по поручению президента Владимира Путина Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — говорилась в сообщении.

Какое нестратегическое ядерное оружие есть у РФ

По словам военкора Александра Коца, в открытых источниках информации о нестратегическом ядерном оружии России практически нет, потому что, в отличие от стратегического, оно не регулируется договором СНВ и отчитываться за него необязательно.

«Это оружие может существовать в виде авиабомб, головных частей ракет оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийских снарядов, мин, торпед и другого. Одно предназначено для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. Его главное отличие от стратегического оружия — мощность, измеряемая в тротиловом эквиваленте. Если СЯО обрушивает на голову врага от сотен килотонн до нескольких мегатонн, то ТЯО — от одной до 50 килотонн. Это тоже немало — на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу мощностью „всего“ 15 килотонн», — говорится в публикации.

Фото: МО РФ Авиационные бомбы

Коц отметил, что в настоящее время достоверно известно о существовании ядерной головной части для баллистических ракет комплекса «Искандер-М».

«Макет подобной боеголовки впервые показали на форуме „Армия-2018“. Мощность боевой части, по разным оценкам, составляет от пяти до 50 килотонн. В сочетании с высочайшей точностью „Искандеров“ этого достаточно, чтобы в течение считаных минут уничтожить любой, даже самый укрепленный объект. Кроме того, в конце 1980-х на вооружение советских ВВС была принята универсальная высокоточная ракета Х-59М, которую могут применять фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, а также многоцелевые истребители типа Су-30 и Су-35С. Для нее в свое время была создана ядерная боевая часть мощностью от 3-5 до 50-100 килотонн. Однако неизвестно, есть ли подобные боеголовки у ВКС сегодня. Также ранее заявлялось, что крылатые ракеты морского базирования „Калибр“ в теории могут оснащаться ядерной головной частью. Технически нет никаких препятствий для того, чтобы разместить в корпусе ракеты ядерную боевую часть мощностью от 50 до 200 килотонн», — рассказал военкор.

Александр Коц отметил, что по оценкам западных экспертов, Россия обладает самым крупным арсеналом нестратегического ядерного оружия. Однако точное количество пока не раскрывается.

Когда Россия может применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва использует ядерное оружие только в случае нападения на страну.

«Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства», — говорил Путин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Также условия, при которых Россия готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году:

Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников.

Применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников.

Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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