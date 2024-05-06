Атака ВСУ на базу Черноморского флота РФ 6 мая: повреждены ли корабли

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Севастополь, Крым

ВСУ при помощи безэкипажных катеров (БЭК) попытались сегодня ночью атаковать базу Черноморского флота РФ и Погранслужбы ФСБ, сообщает «Рыбарь». Что об этом известно, какие последние новости выходили 6 мая?

Сколько морских дронов ВСУ было уничтожено

По данным источника канала «Рыбарь», ВСУ атаковали базу Черноморского флота сегодня, 6 мая, около четырех утра по московскому времени, используя четыре БЭКа.

«В районе 4-5 утра четыре БЭКа были обнаружены российскими военнослужащими, и по ним был открыт огонь. В результате этого дроны были уничтожены у боновых заграждений, не сумев прорваться в бухту Узкая. Данная ситуация вновь демонстрирует важность таких элементарных вещей, как боновые заграждения. Их наличие просто-напросто не позволило морским беспилотникам проникнуть в пункт базирования и с легкостью отбить нападение», — говорится в публикации.

Отмечается, что дроны ВСУ были замечены у мыса Тарханкут, но после обнаружения они развернулись и уплыли в обратном направлении.

«Однако эта группа БЭКов была не единственной: еще один отряд дронов был замечен у мыса Тарханкут. После обнаружения их передвижения безэкипажные катера развернулись и убыли в обратном направлении. Активность БЭКов возросла у Крымского полуострова. Позавчера около пяти-шести дронов появились у Керченского пролива, из-за чего был перекрыт мост. Поиск беспилотников продолжался несколько часов, но БЭКи скрылись в неизвестном направлении. Количество БЭКов в эти дни указывает на то, что ВСУ оценивают состояние оборонительных укреплений в Крыму. Присутствие дронов отмечено и у моста, и у Тарханкута, и в Черноморском, но в небольшом числе, тогда как в последней атаке на БДК было задействовано более десяти БЭКов за раз», — пояснили авторы канала «Рыбарь».

Фото: МО Украины

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале также подтвердил, что минувшей ночью было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ.

«Ночью у северо-западного побережья Крыма было уничтожено как минимум три БЭКа противника», — сообщил он.

Telegram-канал «Два майора» рассказал, что ночью у берегов Крыма было уничтожено до пяти катеров ВСУ.

«Впервые за долгое время поступают сообщения о применении противником МБЭКов у Крыма. У западного побережья полуострова уничтожено до пяти безэкипажных катеров ВСУ, целью которых были военные катера в одной из бухт в районе н. п. Черноморское. Обошлось без потерь и пострадавших с нашей стороны», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что на Украине говорят об атаке на Крым

Сегодня утром издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что в результате атаки в бухте Узкая якобы был поврежден скоростной катер ВС РФ.

Также в ГУР Украины опубликовали видеозапись с возможной атакой на российское судно при помощи морского ударного дрона Magura V5.

При этом в ведомстве отметили, что у них нет возможности атаковать большие российские корабли Черноморского флота, поэтому производятся атаки на скоростные катера.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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