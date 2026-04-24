Вернувшиеся из плена российские военные позвонили домой

Освобожденные из плена российские военнослужащие получили возможность впервые за долгое время связаться со своими семьями по телефону, передает ТАСС. Минобороны РФ поделилось трогательным видеороликом, на котором запечатлены первые эмоции бойцов, услышавших голоса родных после обмена.

Алло, любимая, привет. Солнышко, мы поменялись. Мы в Белоруссии! — сообщил по телефону один из военных.

Ранее сообщалось, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины. США и ОАЭ оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена. Перед этим омбудсмен заявила, что также обсудит с комиссаром ООН пытки, которым россияне подверглись в плену.