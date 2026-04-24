24 апреля 2026 в 20:43

Экс-судью Шепель уличили в сокрытии незаконных доходов отца

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Суд уличил экс-судью Арбитражного суда Кубани Анастасию Шепель в сокрытии коррупционных доходов бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, передает ТАСС. Данное обстоятельство было установлено в ходе судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении имущества экс-главы суда в доход государства.

Ранее следователи заподозрили, что Шепель, которая также приходится Чернову дочерью, могла участвовать в его коррупционных схемах. Она занимает свою должность с 2008 года, но скрыла причастность к незаконным сделкам отца. Суд установил, что Чернов, работая председателем краевого суда, незаконно занимался бизнесом и вкладывал криминальные доходы в дорогостоящую недвижимость. Суд изъял в доход России имущество Чернова и его близких на сумму свыше 13 млрд рублей.

До этого Генпрокуратуру РФ направила материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой. Такое распоряжение отдал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

