Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти

Жертвами ДТП с участием рейсового автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области стал один человек, еще 10 госпитализированы, рассказали в ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, в момент удара в салоне автобуса находились 11 человек.

В результате ДТП погиб один пассажир автобуса, 10 человек пострадали и госпитализированы, движение перекрыто, — добавили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Информация о степени тяжести травм и точном количестве раненых в настоящее время уточняется. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению всех деталей случившегося на месте аварии.

