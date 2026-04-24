24 апреля 2026 в 21:28

«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России

Лавров: помимо армии и флота у России теперь есть ВКС и беспилотные войска

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Помимо армии и флота к союзникам России добавились воздушно-космические силы и беспилотные войска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России». Он отметил, что список союзников будет расширяться.

Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще и воздушно-космические силы. Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше, — сказал он.

Ранее министр сообщил, что западные страны объявили России войну и используют Украину как геополитический таран. По его словам, в определенный момент казалось, что Россия и Запад смогут мирно сосуществовать вместе, но это оказалось не так.

Также дипломат заявил, что позиция Евросоюза, предлагающего обсудить красные линии с Москвой «попозже», отдает расизмом. По мнению главы ведомства, подобные заявления о неготовности к диалогу в текущий момент подчеркивают пренебрежительное отношение западных политиков к Москве.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

