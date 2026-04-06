Дочь экс-главы суда Кубани заподозрили в коррупции вместе с отцом

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, дочь бывшего председателя краевого суда Александра Чернова, могла участвовать в его коррупционных схемах, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Она занимает свою должность с 2008 года, но скрыла причастность к незаконным сделкам отца.

Выявлены факты коррупционной деятельности судьи Арбитражного суда Краснодарского края Шепель А. А. <…> При замещении государственной должности и отправлении правосудия [она] скрыла, что принимала участие в коррупционных сделках Чернова и оказывала ему содействие в отмывании криминального имущества, — рассказал собеседник журналистов.

Суд установил, что Чернов, работая председателем краевого суда, незаконно занимался бизнесом и вкладывал криминальные доходы в дорогостоящую недвижимость. Чтобы скрыть следы, он оформлял имущество на родственников, включая дочь.

В августе 2025 года Красногорский городской суд изъял в доход России имущество Чернова и его близких на сумму свыше 13 миллиардов рублей. Иск подавала Генпрокуратура по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Тем временем стало известно, что в Генпрокуратуру РФ направят материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой. Такое распоряжение отдал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Также выяснилось, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора Кубани Андрея Коробки и связанных с ним лиц. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с Коробкой, увеличился на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти.