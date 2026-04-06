Активы сестры «золотой судьи» проверят на коррупцию

В Генпрокуратуру РФ направят материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой, передает РИА Новости. Такое распоряжение отдал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что начальник миграционного отдела УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По данным СК РФ, с декабря 2018 года по июнь 2025 года мужчина получал взятки от представителя юридического лица за покровительство.

Также сообщалось, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора Кубани Андрея Коробки и связанных с ним лиц. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с Коробкой, увеличился на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти.