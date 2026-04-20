Массированный налет БПЛА на Кубань 20 апреля: десятки взрывов, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник, 20 апреля, массированно атакуют Краснодарский край. Что известно о последствиях налета беспилотников?

Что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия в ночь на понедельник вновь предприняла попытку атаки на Кубань, взрывы прогремели над Туапсе, Геленджиком и Анапой.

«ВСУ снова атакуют дронами Кубань: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком, Анапой. Над регионом активно работает ПВО», — говорится в посте.

Канал со ссылкой на местных пишет, что были слышно несколько десятков громких взрывов.

Как местные жители рассказали SHOT, в общей сложности после полуночи уже было слышно несколько десятков взрывов — БПЛА противника в эти минуты сбивают в разных частях черноморского побережья. По версии канала, громче всего сейчас в районе Туапсе. Пока что официальной информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

При этом в аэропортах Краснодара и Геленджика были введены временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также заявил об атаке на Туапсе.

«Туапсе снова попал под мощную атаку БПЛА», — пишет канал.

Канал со ссылкой на очевидцев сообщил, что ночью город атаковало большое количество беспилотников, которые сбивают с помощью ПВО и стрелкового оружия.

«По словам местных жителей, в одном из районов произошло возгорание», — добавили авторы.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию накануне

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили почти 15 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, несколько украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.

В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области серьезные повреждения получили коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Кроме того, более 10 автомобилей пострадало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным Камбуловой, на месте падения обломков БПЛА работают все экстренные службы. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева и Приморского парка оцеплены. Троим пострадавшим горожанам госпитализация не потребовалась.

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.

Энергетика в руинах и полный хаос в ВСУ: новости СВО к вечеру 19 апреля

Пугающий сигнал Хаменеи, болезненный удар по ВСУ, морозы в РФ: что дальше

Пресекли доставку боеприпасов для ВСУ: успехи в СВО к утру 19 апреля