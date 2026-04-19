19 апреля 2026 в 10:26

Коммерческие предприятия и колледж пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области серьезные повреждения получили коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Кроме того, повреждены более 10 автомобилей.

«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей, — говорится в сообщении.

По данным Камбуловой, на месте падения обломков БПЛА работают все экстренные службы. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева и Приморского парка оцеплены. Троим пострадавшим горожанам госпитализация не потребовалась.

До этого стало известно, что четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Таганроге. Еще один мирный житель погиб. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Ракетный удар пришелся по коммерческой инфраструктуре Таганрога. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании.

Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

