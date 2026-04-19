Коммерческие предприятия и колледж пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области серьезные повреждения получили коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Кроме того, повреждены более 10 автомобилей.

По данным Камбуловой, на месте падения обломков БПЛА работают все экстренные службы. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева и Приморского парка оцеплены. Троим пострадавшим горожанам госпитализация не потребовалась.

До этого стало известно, что четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Таганроге. Еще один мирный житель погиб. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Ракетный удар пришелся по коммерческой инфраструктуре Таганрога. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании.