Компания L'Oreal подсчитала убытки от войны в Иране

Компания L'Oreal потеряла около €100 млн из-за операции США в Иране

Французская компания L'Oréal в первом квартале 2026 года потеряла около €100 млн (8,8 трлн рублей) из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил ее гендиректор. При этом, как следует из отчета, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Северную Африку и страны к югу от Сахары, выросла, передает Reuters.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на оборот в первом квартале примерно на €100 млн, — сказал он.

В компании добавили, что Вьетнам показал высокий рост, Индия также усилила позиции, тогда как потребление на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ, снизилось из-за конфликта, при этом Саудовская Аравия сохранила устойчивый спрос.

Ранее сообщалось, что Швеция может быть вынуждена ввести нормирование продажи топлива в ближайшие месяцы из-за энергетического кризиса. По данным источника, последствия войны на Ближнем Востоке оказали существенное влияние на экономику скандинавской страны. Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что власти не планируют вводить нормирование, однако готовы к такому развитию событий.

