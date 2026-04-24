Компания L'Oreal подсчитала убытки от войны в Иране Компания L'Oreal потеряла около €100 млн из-за операции США в Иране

Французская компания L'Oréal в первом квартале 2026 года потеряла около €100 млн (8,8 трлн рублей) из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил ее гендиректор. При этом, как следует из отчета, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Северную Африку и страны к югу от Сахары, выросла, передает Reuters.

В компании добавили, что Вьетнам показал высокий рост, Индия также усилила позиции, тогда как потребление на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ, снизилось из-за конфликта, при этом Саудовская Аравия сохранила устойчивый спрос.

